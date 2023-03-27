«Адмирал» договорился с Серебряковым – контракт продлят на год. Он отражал 94,5% бросков в плей-офф

Теги КХЛ Кубок Гагарина Михаил Зислис Никита Серебряков Адмирал Хоккей

Никита Серебряков близок к подписанию нового контракта с «Адмиралом».

27-летний голкипер продлит соглашение с приморским клубом на один сезон, об этом сообщает журналист Михаил Зислис.

«Насколько я знаю, договоренность о том, что Серебряков продлит контракт на один год, уже достигнута», – сказал Зислис.

«Да, у меня тоже такая информация есть. Договоренность была еще до этой серии [с «Ак Барсом»]», – добавил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Серебряков провел 50 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 20 побед, пропуская в среднем 1,79 шайбы и отражая 94,4% бросков.

В плей-офф Кубка Гагарина вратарь сыграл 12 игр, одержал 6 побед, пропуская в среднем 1,95 шайбы и отражая 94,5% бросков.

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16 комментариев

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maximusdevil
Если сохранили, значит подняли зарплату очень сильно. А значит два варианта или бюджет клуба увеличат или придется экономить на ком то другом, а это может выйти боком. Шулак скорее всего уйдёт, значит уже нужно искать замену
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мик джагер
Стоит Питеру сделать предложение,и все договоренности сразу закончатся......
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amurseff03
Ответ Евгений Соболев
А как же "ромачка"?
А как же "гаричка"?
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amurseff03
Молодцы соседи. А мы не смогли своего Аликина сохранить.
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Алекс Я
Не верится ,не может он быть таким идиотом
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Олег
Ответ Евгений Соболев
А как же "ромачка"?
Вротенберг отдыхает, и нервно курит в сторонке.
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Раменки за Динамо
В заголовке "договорился", по тексту "близок к подписанию", спирт-экспресс в своём стиле.
+1
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Rinat Khudayberdin
Ответ Илья Илья
То бишь овершит никто не сделал? ))
до этого дело не дошло
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Евгений Соболев
А как же "ромачка"?
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selachii
Какие молодцы!
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Дима Миронов
в НХЛ надо было ехать
+2
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Alexander Tsygankov
Очень хорошая новость! Последний рубеж закрыли, остались дэфы.
0
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sokolok
Если так, а не очередная утка от СЭ, то поздравлению Адмиралу
+3
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melmi
Отличная новость
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ФКСМ..ХКСЮ
Мощно. Молодцы Адмирал.
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Илья Илья
То бишь овершит никто не сделал? ))
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