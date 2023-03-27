«Адмирал» договорился с Серебряковым – контракт продлят на год. Он отражал 94,5% бросков в плей-офф

близок к подписанию нового контракта с « ».

27-летний голкипер продлит соглашение с приморским клубом на один сезон, об этом сообщает журналист Михаил Зислис.

«Насколько я знаю, договоренность о том, что Серебряков продлит контракт на один год, уже достигнута», – сказал Зислис.

«Да, у меня тоже такая информация есть. Договоренность была еще до этой серии [с «Ак Барсом»]», – добавил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Серебряков провел 50 матчей в Фонбет чемпионате , одержал 20 побед, пропуская в среднем 1,79 шайбы и отражая 94,4% бросков.

В плей-офф Кубка Гагарина вратарь сыграл 12 игр, одержал 6 побед, пропуская в среднем 1,95 шайбы и отражая 94,5% бросков.