«Сочи» продлит контракт с вратарем Бердиным и подпишет форварда «Витязя» Рассказова (Алексей Шевченко)

« » продлит контракт с и подпишет форварда .

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» .

25-летний вратарь в прошлом сезоне вернулся в Россию из Северной Америки. В Фонбет Чемпионате КХЛ провел за сочинцев 19 матчей, в которых отражал 91,4% бросков при коэффициенте надежности 3,26.

30-летний Рассказов обновил все личные рекорды результативности, набрав 30 (15+15) очков в 68 матчах за «Витязь». В Кубке Гагарина провел 3 игры.