«Сочи» продлит контракт с вратарем Бердиным и подпишет форварда «Витязя» Рассказова (Алексей Шевченко)
«Сочи» продлит контракт с Михаилом Бердиным и подпишет форварда Кирилла Рассказова.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
25-летний вратарь в прошлом сезоне вернулся в Россию из Северной Америки. В Фонбет Чемпионате КХЛ провел за сочинцев 19 матчей, в которых отражал 91,4% бросков при коэффициенте надежности 3,26.
30-летний Рассказов обновил все личные рекорды результативности, набрав 30 (15+15) очков в 68 матчах за «Витязь». В Кубке Гагарина провел 3 игры.
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