Величкин о посещении матчей «Металлурга»: «Руководители бежали от меня как черт от ладана. Стал смотреть по телевизору. Надеялся, позвонят в критический момент»
Геннадий Величкин надеялся, что ему позвонят из «Металлурга» при 0-3 в серии с «Авангардом».
– Почему «Магнитка» так рухнула?
– Не знаю. На хоккей я практически не ходил. Смотрел всегда по телевизору.
– Вам наверняка обеспечили место в ложе.
– Место дали, конечно. Но пару раз было так, что когда я заходил во дворец, а меня видели руководители, то бежали от меня как черт от ладана. Причем Илья Петрович Воробьев поступал так же.
Мне это было непонятно. А если не хотят меня видеть, то и я не стал им создавать психологических сложностей. Стал смотреть по телевизору. Болел искренне, за родную «Магнитку». Это дело моей жизни. И до последнего верил в успех.
Надеялся, что мне позвонят в критический момент. И я сказал бы: «Да можно, все реально. Есть шанс вытащить серию с 0-3. Главное, зацепить одну игру. А за ней – вторую. И при 2-3 уже все, твоя команда победит. Уверенность же растет! Так устроена психология».
– Позвонили?
– Нет, конечно, – сказал бывший вице-президент «Металлурга».
В нынешнем сезоне КХЛ «Металлург» под руководством Ильи Воробьева проиграл «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
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