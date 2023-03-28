Величкин о посещении матчей «Металлурга»: «Руководители бежали от меня как черт от ладана. Стал смотреть по телевизору. Надеялся, позвонят в критический момент»

надеялся, что ему позвонят из «Металлурга» при 0-3 в серии с «Авангардом».

– Почему «Магнитка» так рухнула?

– Не знаю. На хоккей я практически не ходил. Смотрел всегда по телевизору.

– Вам наверняка обеспечили место в ложе.

– Место дали, конечно. Но пару раз было так, что когда я заходил во дворец, а меня видели руководители, то бежали от меня как черт от ладана. Причем Илья Петрович Воробьев поступал так же.

Мне это было непонятно. А если не хотят меня видеть, то и я не стал им создавать психологических сложностей. Стал смотреть по телевизору. Болел искренне, за родную «Магнитку». Это дело моей жизни. И до последнего верил в успех.

Надеялся, что мне позвонят в критический момент. И я сказал бы: «Да можно, все реально. Есть шанс вытащить серию с 0-3. Главное, зацепить одну игру. А за ней – вторую. И при 2-3 уже все, твоя команда победит. Уверенность же растет! Так устроена психология».

– Позвонили?

– Нет, конечно, – сказал бывший вице-президент « ».

В нынешнем сезоне «Металлург» под руководством проиграл «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.