Геннадий Величкин хочет вернуться к работе в хоккее: «Силы есть, я чересчур отдохнул. Готов к любому предложению из любого места России»

заявил, что готов вернуться к работе в хоккее.

66-летний менеджер ранее занимал пост вице-президента «Металлурга». Он работал в клубе с 1991 по 2019 годы (с перерывом на работу в центральном офисе с 2010 по 2012 годы).

Вчера стало известно, что магнитогорский клуб уволит сменившего Величкина Сергея Ласькова.

– Геннадий Иванович, вы готовы вернуться в хоккей?

– Силы у меня есть, я чересчур отдохнул. Чем сейчас занимаюсь? Дети, внуки, огород, дача, беговая дорожка не пустует, все в порядке со здоровьем.

Есть желание поработать. Не абы где, а в области хоккея. Готов к любому предложению из любого места России, – сказал Величкин.