Геннадий Величкин хочет вернуться к работе в хоккее: «Силы есть, я чересчур отдохнул. Готов к любому предложению из любого места России»

Теги Металлург Мг Геннадий Величкин КХЛ Сергей Ласьков Хоккей

Геннадий Величкин заявил, что готов вернуться к работе в хоккее. 

66-летний менеджер ранее занимал пост вице-президента «Металлурга». Он работал в клубе с 1991 по 2019 годы (с перерывом на работу в центральном офисе КХЛ с 2010 по 2012 годы). 

Вчера стало известно, что магнитогорский клуб уволит сменившего Величкина Сергея Ласькова. 

– Геннадий Иванович, вы готовы вернуться в хоккей?

– Силы у меня есть, я чересчур отдохнул. Чем сейчас занимаюсь? Дети, внуки, огород, дача, беговая дорожка не пустует, все в порядке со здоровьем.

Есть желание поработать. Не абы где, а в области хоккея. Готов к любому предложению из любого места России, – сказал Величкин.

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11 комментариев

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newhood@icloud.com
Тот еще дед, но опыта у него вагон! Всё лучше, чем бесполезных начальников с завода, которые только спрашивать умеют, назначать в хоккей , где нужно действовать и рисковать… Величкину надо приемника пригреть, и воспитывать… и делать это заранее
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Сергей Орлов
Деньги что ли кончились?)
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Знатный стахановец
Гена Яичкин - младореформатор.
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Олег
Не на место Ласькова ли метит?
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Игорь Климов
Поедет в Ладу?
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usenko
При всем уважении к былым заслугам Величкина, но ему в апреле 67 лет. Может пора дать поработать другим?
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antistar-Z
Это всё равно что кто-то захочет вернуть в оборот пейджеры. Дед, отдыхай, наслаждайся жизнью))
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Crosby174
При потолке зарплат ГИВ будет крайне неэффективным менеджером.
+3
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Mi4eL
Ушло твое время Геннадий. отдыхай дальше ...
+7
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Рома Павлычев
А можно - не надо?
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Руслан Х
Согласен быть богатым,согласен быть счастливым…
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