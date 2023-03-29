Нюджент-Хопкинс набрал 1+4 с «Вегасом». Это его 2-й матч в НХЛ с 5 очками, первый был в 2011 году

набрал 1+4 с « », это его второй матч в НХЛ с 5 очками.

Форвард « » отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Голден Найтс» (7:4).

В активе 29-летнего нападающего 96 (35+61) очков в 75 играх.

Впервые 5 очков в матче НХЛ Нюджент-Хопкинс набрал в своем первом сезоне (2011/12).

Первый номер драфта-2011 сделал 5 передач в матче с «Чикаго» (9:2) в ноябре того же года.