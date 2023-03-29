Нюджент-Хопкинс набрал 1+4 с «Вегасом». Это его 2-й матч в НХЛ с 5 очками, первый был в 2011 году

Теги Эдмонтон НХЛ Вегас Райан Нюджент-Хопкинс Хоккей

Райан Нюджент-Хопкинс набрал 1+4 с «Вегасом», это его второй матч в НХЛ с 5 очками.

Форвард «Эдмонтона» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Голден Найтс» (7:4). 

В активе 29-летнего нападающего 96 (35+61) очков в 75 играх. 

Впервые 5 очков в матче НХЛ Нюджент-Хопкинс набрал в своем первом сезоне (2011/12).

Первый номер драфта-2011 сделал 5 передач в матче с «Чикаго» (9:2) в ноябре того же года. 

3 комментария

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Latenight Radio
Ответ Broggy
РНХ в этом году прям разрывает. Третьим из Эдмонтона должен выбивать сотку, а Хайман также может закончить с больше чем с очком за игру, да и ролевики в этом сезоне достойные цифры показывают. Эдмонтон, кто бы что ни говорил, ежегодно усиливается просто хотя бы потому, что пикать нефть стала более-менее (Бушар, Броберг, Маклауд), но происходит это очень медленно, так что фразу "Эдмонтон- контендер" без улыбки можно года только через 2-3 произнести.
Эдмонтон - безусловный контендер, без улыбок.
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Broggy
РНХ в этом году прям разрывает. Третьим из Эдмонтона должен выбивать сотку, а Хайман также может закончить с больше чем с очком за игру, да и ролевики в этом сезоне достойные цифры показывают.
Эдмонтон, кто бы что ни говорил, ежегодно усиливается просто хотя бы потому, что пикать нефть стала более-менее (Бушар, Броберг, Маклауд), но происходит это очень медленно, так что фразу "Эдмонтон- контендер" без улыбки можно года только через 2-3 произнести.
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Дима Миронов
вот кто прокачал в этом году Макдэвида
+2
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