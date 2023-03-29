Шестеркин – 1-я звезда матча с «Коламбусом»: 28 сэйвов из 30, 34-я победа в сезоне (2-е место в лиге)
Игорь Шестеркин отразил 28 бросков из 30 в матче с «Коламбусом» (6:2) и был признан первой звездой.
Вратарь «Рейнджерс» одержал 34-ю победу в текущем чемпионате НХЛ и делит второе место среди голкиперов с Александром Георгиевым («Колорадо»).
Лидирует в списке с 36 выигранными матчами Линус Улльмарк («Бостон»).
Всего в сезоне Шестеркин провел 53 игры. Подробнее статистика россиянина – здесь.
2 комментария