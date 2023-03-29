Шестеркин – 1-я звезда матча с «Коламбусом»: 28 сэйвов из 30, 34-я победа в сезоне (2-е место в лиге)

Теги Рейнджерс Бостон Колорадо НХЛ Игорь Шестеркин Линус Улльмарк Александр Георгиев Хоккей

Игорь Шестеркин отразил 28 бросков из 30 в матче с «Коламбусом» (6:2) и был признан первой звездой.

Вратарь «Рейнджерс» одержал 34-ю победу в текущем чемпионате НХЛ и делит второе место среди голкиперов с Александром Георгиевым («Колорадо»).

Лидирует в списке с 36 выигранными матчами Линус Улльмарк («Бостон»).

Всего в сезоне Шестеркин провел 53 игры. Подробнее статистика россиянина – здесь.

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2 комментария

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Unnamed80
Пара сэйвов от Игоря были просто шедевральные
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Джесси Пинкман
Ох, интересно конечно посмотреть на них в плове, так то банда крутая собралась.
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