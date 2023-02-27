Шестеркин одержал 26-ю победу – 3-й результат в сезоне НХЛ среди вратарей. Он отбил 26 из 28 бросков «Лос-Анджелеса»

Теги Рейнджерс Бостон Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Виннипег Игорь Шестеркин Линус Улльмарк Коннор Хеллибак Хоккей

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 28 в матче с «Лос-Анджелесом» (5:2).

Россиянин одержал 26-ю победу в текущем чемпионате НХЛ и делит 3-е место среди вратарей с Коннором ХеллибакомВиннипег»).

Вторую позицию в списке с 28 выигранными матчами занимает Андрей Василевский из «Тампы». Лидирует Линус Улльмарк («Бостон») – 30 побед.

Всего в сезоне Шестеркин провел 43 игры. Подробнее его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий