Шестеркин одержал 26-ю победу – 3-й результат в сезоне НХЛ среди вратарей. Он отбил 26 из 28 бросков «Лос-Анджелеса»

Голкипер « » отразил 26 бросков из 28 в матче с «Лос-Анджелесом» (5:2).

Россиянин одержал 26-ю победу в текущем чемпионате и делит 3-е место среди вратарей с (« »).

Вторую позицию в списке с 28 выигранными матчами занимает из « ». Лидирует Линус Улльмарк (« ») – 30 побед.

Всего в сезоне Шестеркин провел 43 игры. Подробнее его статистика – здесь.