Шестеркин одержал 26-ю победу – 3-й результат в сезоне НХЛ среди вратарей. Он отбил 26 из 28 бросков «Лос-Анджелеса»
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 28 в матче с «Лос-Анджелесом» (5:2).
Россиянин одержал 26-ю победу в текущем чемпионате НХЛ и делит 3-е место среди вратарей с Коннором Хеллибаком («Виннипег»).
Вторую позицию в списке с 28 выигранными матчами занимает Андрей Василевский из «Тампы». Лидирует Линус Улльмарк («Бостон») – 30 побед.
Всего в сезоне Шестеркин провел 43 игры. Подробнее его статистика – здесь.
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