Директор «Металлурга»: «Бездарно закончили сезон. Позорно проиграли. Хочу извиниться перед болельщиками»

Теги Металлург Мг болельщики Сергей Гомоляко КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Спортивный директор «Металлурга» заявил, что клуб бездарно закончил сезон-2022/23.

Команда проиграла «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Сезон считаю неуспешным. Регулярная часть получилась неоднозначной: начали вроде неплохо, игру показывали достойную, потом резко провалились и до начала плей-офф не смогли найти свою игру.

В принципе, плей-офф тоже такой – в матчах с Екатеринбургом проявили характер, три овертайма выиграли, и с 1:3 в последнем матче ушли, а с Омском показали провальную игру. Возможно, неправильная подготовка была сделана в физическом плане, может быть, сказался какой-то недонастрой, может быть, что-то еще. 

Пока все это анализируем, но и оправданий, конечно, быть не может. Проиграли. Позорно проиграли. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые весь сезон нас поддерживали, может быть, не в таком большом количестве, как хотелось бы, но они были с нами, и фанатский сектор всегда был в порядке, и в поездки за нами ездили, там хорошо поддерживали, в плей-офф хорошо пошумели с гостевых секторов, особенно в Екатеринбурге. 

Хочу извиниться перед болельщиками, что так закончили сезон. Бездарно. Хотелось бы, конечно, продлить его, да и уверен, что им хотелось бы еще поболеть. 

Сегодня провели собрание с командой. Расставили приоритеты в летней подготовке, дали рекомендации. Продолжаем работу по формированию состава на следующий сезон», – сказал Сергей Гомоляко.

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3 комментария

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Александр Невский
Болельщики Магнитогорска довольны всем лишь бы не закрывались магазины красное белое.
0
-2
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Олег
НАДЕЮСЬ С РАЗИНЫМ СВАРИТЕ КАШУ.
(БЕЗ ТАПОРА)
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Clever_mind
Жалкая личность
0
-4
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