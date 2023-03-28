Директор «Металлурга»: «Бездарно закончили сезон. Позорно проиграли. Хочу извиниться перед болельщиками»

Спортивный директор « » заявил, что клуб бездарно закончил сезон-2022/23.

Команда проиграла «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Сезон считаю неуспешным. Регулярная часть получилась неоднозначной: начали вроде неплохо, игру показывали достойную, потом резко провалились и до начала плей-офф не смогли найти свою игру.

В принципе, плей-офф тоже такой – в матчах с Екатеринбургом проявили характер, три овертайма выиграли, и с 1:3 в последнем матче ушли, а с Омском показали провальную игру. Возможно, неправильная подготовка была сделана в физическом плане, может быть, сказался какой-то недонастрой, может быть, что-то еще.

Пока все это анализируем, но и оправданий, конечно, быть не может. Проиграли. Позорно проиграли. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые весь сезон нас поддерживали, может быть, не в таком большом количестве, как хотелось бы, но они были с нами, и фанатский сектор всегда был в порядке, и в поездки за нами ездили, там хорошо поддерживали, в плей-офф хорошо пошумели с гостевых секторов, особенно в Екатеринбурге.

Хочу извиниться перед болельщиками, что так закончили сезон. Бездарно. Хотелось бы, конечно, продлить его, да и уверен, что им хотелось бы еще поболеть.

Сегодня провели собрание с командой. Расставили приоритеты в летней подготовке, дали рекомендации. Продолжаем работу по формированию состава на следующий сезон», – сказал .