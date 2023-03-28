Мартемьянов является кандидатом на пост главного тренера «Динамо» (Metaratings)

Андрей Мартемьянов является кандидатом на пост главного тренера « ».

Об этом сообщает Metaratings.

С 2021 года Мартемьянов возглавляет «Сибирь». В этом сезоне команда проиграла «Авангарду» (1-4) в плей-офф в первом раунде.

Действующим главным тренером «Динамо» является , который возглавил команду в апреле 2021 года. В нынешнем сезоне команда выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2023, уступив «Торпедо» в первом раунде (2-4 в серии)

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