Мартемьянов является кандидатом на пост главного тренера «Динамо» (Metaratings)

Теги Сибирь возможные переходы Алексей Кудашов отставки КХЛ Динамо Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов является кандидатом на пост главного тренера «Динамо».

Об этом сообщает Metaratings.

С 2021 года Мартемьянов возглавляет «Сибирь». В этом сезоне команда проиграла «Авангарду» (1-4) в плей-офф в первом раунде. 

Действующим главным тренером «Динамо» является Алексей Кудашов, который возглавил команду в апреле 2021 года. В нынешнем сезоне команда выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2023, уступив «Торпедо» в первом раунде (2-4 в серии)

Мартемьянов покинет «Сибирь», Кривокрасов возглавит клуб («Чемпионат»)

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26 комментариев

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Кеша
Ответ FRUNZE
Ну да Ястребы совсем не брали КГ в финале с ЦСКА и чемпионат в далёком 2004 не брали в финале с Магниткой🤣🤣🤣
Это все ??)) до 2004 года Динамо 6 раз выиграло суперлигу . В 2006 КЕЧ. В 12 и 13 два КГ . Теперь смейся и про 11:0 не забывай .
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FRUNZE
Ответ Кеша
А ты безтрофейный авангард топом считаешь? 🤣🤣🤣 11:0 всегда в наших сердцах. (6:0, 2:0, 3:0)
Ну да Ястребы совсем не брали КГ в финале с ЦСКА и чемпионат в далёком 2004 не брали в финале с Магниткой🤣🤣🤣
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Кеша
Ответ Mi4eL
А вернёмся мы все равно к Мартемьянову. и это отличный специалист для задач твоей команды и ее уровня в 2023 году в не 2004 2005 и тд.
Пусть будет отличным . Не вижу смысла менять Кудашова , который состав этот собирал , на нового тренера , по сути такого же . Как далеко прошла Сибирь ? Динамо в этом сезоне в сводной таблицы регулярки заняло 6 место . Выше всего востока , кроме Ак барса . Какое место заняла Сибирь при равном количестве матчей ? И какое место занял Авангард на 300 млн больше бюджетом ? Не сливайся , если затеял спор.
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Al561
Понеслась моча по трубам(((
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Mi4eL
Ответ chubrja
Хороший тренер, только не кубковый) хотя с Динамо, может первый раунд и пройдёт.
может и второй пройти. чего давно не было
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Mi4eL
Ответ Кеша
Ты внимательно прочитай комментарий и где пфффф стоит . Лаять мы все умеем не хуже собак . Главное прочитать внимательно.
А вернёмся мы все равно к Мартемьянову. и это отличный специалист для задач твоей команды и ее уровня в 2023 году в не 2004 2005 и тд.
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Кеша
Ответ Mi4eL
так ты скромнее будь. а то пафоса столько. Мартемьянов им не тренер. в Сибири была выполнена шикарная работа
Ты внимательно прочитай комментарий и где пфффф стоит . Лаять мы все умеем не хуже собак . Главное прочитать внимательно.
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Mi4eL
Ответ Кеша
И запомни любой человек никто без истории и прошлого . И ты в том числе .
все так но тут немного по другому. тут примерно как с бариным который привык к одному а его уже раскулачили давно )
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chubrja
Хороший тренер, только не кубковый) хотя с Динамо, может первый раунд и пройдёт.
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Кеша
Ответ Sever12
Мне тоже кажется что он должен работать в Сибири))), но увы, а что касается Динамо, да команда с великой историей но прошло десять лет, Кудашова же как то назначали, он тоже не особо блистал на тренерском поприще, незнаю что тебя так удивляет, все когда-нибудь поднимаются на новый уровень, я думаю Андрей Алексеевич сам решил принять новый вызов, хотя причины его ухода не раскрываются, а Динамо с нынешним подходом к селекции как раз команда для него, рабочая, средняя, без супер звёзд, среднего бюджета и без супер запросов, вполне его среда для работы, это как минимум не "пффф" как изволили выразится, тем более сам говорил по деньгам не в топе, как раз для Мартемьянова. Если придёт, удачи, нам тоже Динамо симпатизирует, хорошая самобытная команда, без фанатизма руководства.
Если найдете новости про Алексея Николаевича , то я всегда противник его назначения . Если человек во время матча смотрит на скамейку соперника , то лично для меня это о многом говорит. А самое главное - нет игры . Пусть он хоть на черлидерш смотрит, если команда играющая . А бей беги это не по мне . Я уже разбирал игру Динамо . Не хочу повторяться . По -поводу пффф , не в сторону Мартемьянова и Сибири, а в сторону того , что это фейк . Не знаю кому нужен этот вброс . Еще раз извините , если как -то невольно задел ваши чувства .
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Кеша
Ответ Lahtenpohia
можно подумать в твой развалившийся клуб очередь стоит
Как ты Незнайка из ЧС вышел ? Давай обратно ! Твои комментарии я вообще не читаю .
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Кеша
Ответ Mi4eL
про 11-0 конечно приятно вспоминать но скоро 20 лет будет ) живёшь прошлым. настоящего нет
И запомни любой человек никто без истории и прошлого . И ты в том числе .
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Кеша
Ответ Mi4eL
про 11-0 конечно приятно вспоминать но скоро 20 лет будет ) живёшь прошлым. настоящего нет
11/12, 12/13 КГ . Что у вас есть ? 1 КГ ? Спасибо Газпрому .
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Mi4eL
Ответ Кеша
Последние 100 млн отдали недавно Шипачеву . А ты что в бухгалтерии Динамо сидишь или на спортсе от Шевченко новости черпаешь ? Или может контракт Шипачева с Динамо читал ? Такие глупые набросы смешно читать. У любого клуба можно мешок задолженности найти . Если вас газовая колонка кормит , так не надо кичится . Что будет в вами с бюджетом 540 млн ? Где будет Буше , Найт , Толчинский , Ткачев ? А ты каким боком к бюджету Авангарда , что такой кичливый ? Ты просто один из пополнителей билетной кассы . А гонору очень много . Скромнее надо быть . Чего мне думать о бюджете Динамо ? Кукухой поехал ? От меня ничего не зависит . И от твоего купленного билета тоже ничего не зависит . Успокойся .
так ты скромнее будь. а то пафоса столько. Мартемьянов им не тренер. в Сибири была выполнена шикарная работа
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Sever12
Ответ Кеша
А кто лучше Динамо в современной России? 6 кратный чемпион страны и 2 КГ. Динамо по деньгам сейчас не в топе и по игре , но по рангу никого близко нет. Я никак не хотел обидеть болельщиков Сибири. Поверьте . Он провел отличный сезон в Сибири . Дали бой в плей офф. Мне кажется он должен работать в Сибири . Я и болел за вас в серии с Авангардом .
Мне тоже кажется что он должен работать в Сибири))), но увы, а что касается Динамо, да команда с великой историей но прошло десять лет, Кудашова же как то назначали, он тоже не особо блистал на тренерском поприще, незнаю что тебя так удивляет, все когда-нибудь поднимаются на новый уровень, я думаю Андрей Алексеевич сам решил принять новый вызов, хотя причины его ухода не раскрываются, а Динамо с нынешним подходом к селекции как раз команда для него, рабочая, средняя, без супер звёзд, среднего бюджета и без супер запросов, вполне его среда для работы, это как минимум не "пффф" как изволили выразится, тем более сам говорил по деньгам не в топе, как раз для Мартемьянова. Если придёт, удачи, нам тоже Динамо симпатизирует, хорошая самобытная команда, без фанатизма руководства.
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Кеша
Ответ Mi4eL
речь не о том) подумай о своем. Расскажи как у вас в клубе могут работал люди друг против друга ? расскажи сколько раз за последние 10 сезонов в финал выходили. сколько это будет ещё длиться ? почему результат только хожу становиться? и почему Мартемьянов сразу в такую организацию не может перейти которая год игрокам долги раздает. мне просто интересно )
Последние 100 млн отдали недавно Шипачеву . А ты что в бухгалтерии Динамо сидишь или на спортсе от Шевченко новости черпаешь ? Или может контракт Шипачева с Динамо читал ? Такие глупые набросы смешно читать. У любого клуба можно мешок задолженности найти . Если вас газовая колонка кормит , так не надо кичится . Что будет в вами с бюджетом 540 млн ? Где будет Буше , Найт , Толчинский , Ткачев ? А ты каким боком к бюджету Авангарда , что такой кичливый ? Ты просто один из пополнителей билетной кассы . А гонору очень много . Скромнее надо быть . Чего мне думать о бюджете Динамо ? Кукухой поехал ? От меня ничего не зависит . И от твоего купленного билета тоже ничего не зависит . Успокойся .
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Lahtenpohia
Ответ Кеша
Пфффф, что за вброс ! Не умаляю способностей Мартемьянова , но он выше Сибири и Автомобилиста никого не тренировал . И никаких достижений . А тут сразу в Динамо . Тогда уж лучше Кудашова оставить , если у вас там совсем мозги пересохли . Если уж , только , семья Ротенбергов решили совсем уничтожить Динамо . Тогда можно из ВХЛ пригласить. Лучше быстрая смерть , чем медленные мучения .
можно подумать в твой развалившийся клуб очередь стоит
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Mi4eL
Ответ Кеша
А ты безтрофейный авангард топом считаешь? 🤣🤣🤣 11:0 всегда в наших сердцах. (6:0, 2:0, 3:0)
про 11-0 конечно приятно вспоминать но скоро 20 лет будет ) живёшь прошлым. настоящего нет
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Mi4eL
Ответ Кеша
А ты безтрофейный авангард топом считаешь? 🤣🤣🤣 11:0 всегда в наших сердцах. (6:0, 2:0, 3:0)
речь не о том) подумай о своем. Расскажи как у вас в клубе могут работал люди друг против друга ? расскажи сколько раз за последние 10 сезонов в финал выходили. сколько это будет ещё длиться ? почему результат только хожу становиться? и почему Мартемьянов сразу в такую организацию не может перейти которая год игрокам долги раздает. мне просто интересно )
+1
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Кеша
Ответ Mi4eL
не советовал бы Мартемьянову идти в этот бардак. кроме вывиски ничего не осталось ... Разин вроде этой участи избежал. Идёт в топ клуб. чего и Мартемьянову желаю. Но на рынке теперь Воробьев есть. Квартальной. конкуренция приличная
А ты безтрофейный авангард топом считаешь? 🤣🤣🤣 11:0 всегда в наших сердцах. (6:0, 2:0, 3:0)
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Mi4eL
не советовал бы Мартемьянову идти в этот бардак. кроме вывиски ничего не осталось ... Разин вроде этой участи избежал. Идёт в топ клуб. чего и Мартемьянову желаю. Но на рынке теперь Воробьев есть. Квартальной. конкуренция приличная
+4
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Dinamik1
А что откат большой будет?
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Кеша
Ответ Sever12
Ну Кудашов то до Динамо выиграл все что можно, да и Динамо просто супер топ КХЛ, "сразу" это слишком для Мартемьянова 🤕
А кто лучше Динамо в современной России? 6 кратный чемпион страны и 2 КГ. Динамо по деньгам сейчас не в топе и по игре , но по рангу никого близко нет. Я никак не хотел обидеть болельщиков Сибири. Поверьте . Он провел отличный сезон в Сибири . Дали бой в плей офф. Мне кажется он должен работать в Сибири . Я и болел за вас в серии с Авангардом .
+4
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+3
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Sever12
Ответ Кеша
Пфффф, что за вброс ! Не умаляю способностей Мартемьянова , но он выше Сибири и Автомобилиста никого не тренировал . И никаких достижений . А тут сразу в Динамо . Тогда уж лучше Кудашова оставить , если у вас там совсем мозги пересохли . Если уж , только , семья Ротенбергов решили совсем уничтожить Динамо . Тогда можно из ВХЛ пригласить. Лучше быстрая смерть , чем медленные мучения .
Ну Кудашов то до Динамо выиграл все что можно, да и Динамо просто супер топ КХЛ, "сразу" это слишком для Мартемьянова 🤕
+4
-2
+2
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Алексей Григорьев
Ответ Кеша
Пфффф, что за вброс ! Не умаляю способностей Мартемьянова , но он выше Сибири и Автомобилиста никого не тренировал . И никаких достижений . А тут сразу в Динамо . Тогда уж лучше Кудашова оставить , если у вас там совсем мозги пересохли . Если уж , только , семья Ротенбергов решили совсем уничтожить Динамо . Тогда можно из ВХЛ пригласить. Лучше быстрая смерть , чем медленные мучения .
"сразу в Динамо" у нас динамо какой то супер мега топ клуб? Судя по фразе не это что то типо Монреаля или айлендерс
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