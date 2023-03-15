Андрей Мартемьянов покинет « », Сергей Кривокрасов возглавит клуб.

Как сообщает «Чемпионат», в новосибирском клубе ожидается замена главного тренера.

, руководивший командой в течение 2 сезонов, оставит свой пост и уйдет из клуба.

Утверждается, что его заменит Сергей Кривокрасов, в этом сезоне занимавший должность ассистента главного тренера.

В этом сезоне «Сибирь» заняла 6-е место в таблице Восточной конференции, а в плей-офф проиграла «Авангарду» (1-4) в первом раунде.