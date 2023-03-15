Мартемьянов покинет «Сибирь», Кривокрасов возглавит клуб («Чемпионат»)
Андрей Мартемьянов покинет «Сибирь», Сергей Кривокрасов возглавит клуб.
Как сообщает «Чемпионат», в новосибирском клубе ожидается замена главного тренера.
Андрей Мартемьянов, руководивший командой в течение 2 сезонов, оставит свой пост и уйдет из клуба.
Утверждается, что его заменит Сергей Кривокрасов, в этом сезоне занимавший должность ассистента главного тренера.
В этом сезоне «Сибирь» заняла 6-е место в таблице Восточной конференции, а в плей-офф проиграла «Авангарду» (1-4) в первом раунде.
- Никогда не пробовал, наверное, смогу!