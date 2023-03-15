Мартемьянов покинет «Сибирь», Кривокрасов возглавит клуб («Чемпионат»)

Теги Сибирь Сергей Кривокрасов КХЛ Андрей Мартемьянов Чемпионат.com Хоккей

Андрей Мартемьянов покинет «Сибирь», Сергей Кривокрасов возглавит клуб.

Как сообщает «Чемпионат», в новосибирском клубе ожидается замена главного тренера. 

Андрей Мартемьянов, руководивший командой в течение 2 сезонов, оставит свой пост и уйдет из клуба.

Утверждается, что его заменит Сергей Кривокрасов, в этом сезоне занимавший должность ассистента главного тренера. 

В этом сезоне «Сибирь» заняла 6-е место в таблице Восточной конференции, а в плей-офф проиграла «Авангарду» (1-4) в первом раунде. 

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ftw2002@yandex.ru
Ответ ни первый_ни последний
Мартемьянов в сочи, Разин в авто вангую
Марти в Череповец, Разин в Москву
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ftw2002@yandex.ru
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Мартемьянов в Северсталь, а вот куда Разин вопрос
В Динамо Москва)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
srs
Ответ Роберт Ганиев
Минск
А мистер Вудкрофт на повышение? В кахаэль наилучшие варианты все время обходят стороной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ftw2002@yandex.ru
Наверное Марти Северсталь возглавит...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ftw2002@yandex.ru
Ответ Aleks01
Ну и неправильный ход! Мартемьянов молодец, не топчик конечно, но крепкий тренер и хороший мотиватор!
А кто у нас топчик? Назови!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ftw2002@yandex.ru
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Мартемьянов не кубковый тренер, но Кривокрасов? Он вообще работал главным? Непонятное решение
Одессита спрашивают, умеет ли он играть на скрипке:
- Никогда не пробовал, наверное, смогу!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алар
Правильное решение. Нужны новые люди. А с Мартемьяновым все ясно, ему сколько шансов не давали, а он так и остался средним тренером!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧакЧак
Ответ Deathspell Omega
Салават в Назарова...
Салат в Назарова
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧакЧак
Март опять в Авто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Габорик
Мартемьянов в Ладу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роберт Ганиев
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Мартемьянов в Северсталь, а вот куда Разин вопрос
Минск
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Таран
задача была выход во второй раунд, зачем было на Омск выходить?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andy
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Мартемьянов в Северсталь, а вот куда Разин вопрос
Сочи? Лада?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрёшка Ефросиьевна
Мартемьянов в Северсталь, а вот куда Разин вопрос
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Сергей Кот
Назаров в Салават)
Назаров в ска) зря лизал что ли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Ответ ни первый_ни последний
Мартемьянов в сочи, Разин в авто вангую
Разин уже был в Авто, и ему там не понравилось. Разин в АБ,СЮ или охк.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Ответ Rialto
А вдруг будет как с Ларионовым)
А какие предпосылки?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Ответ Сергей Кот
Назаров в Салават)
Салават в Назарова...
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кот
Ответ ни первый_ни последний
Мартемьянов в сочи, Разин в авто вангую
Назаров в Салават)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rialto
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Мартемьянов не кубковый тренер, но Кривокрасов? Он вообще работал главным? Непонятное решение
А вдруг будет как с Ларионовым)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ни первый_ни последний
Мартемьянов в сочи, Разин в авто вангую
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
Видимо Мартемьянов уже нашел новый клуб
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dragon10
По интервью с критикой игроков было понятно, что Марти сжигает мосты. Где то такое уже проходили. Удачи Сибири
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Мартемьянов не кубковый тренер, но Кривокрасов? Он вообще работал главным? Непонятное решение
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yalyon
Красавцы, решили побороться с амуром за дно востока 👏🏻 👏🏻
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий