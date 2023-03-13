Мартемьянов о «Сибири»: «Претензии к тем, кто растет, чтобы быть подспорьем. Тяжело тащить на одних лидерах весь сезон»

заявил, что у него есть претензии к некоторым игрокам «Сибири».

10 марта команда уступила «Авангарду» и вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Игра Бека? Я не скажу, что сильно сложно было подходящего игрока найти. Сложнее было дождаться, когда он освоится в роли центрального. Я его вижу крайним. Думаю, он легко нашел взаимопонимание с партнерами. Мы общались, будет ли ему удобно, находили общий знаменатель. Тяжеловато ему в этой роли, спасибо ему, что справился на позиции центрального. Без него были бы проблемы.

Возможно ли было его объединить с звеном в плей-офф? Оба игрока любят играть с шайбой. Оба лидеры. Не считаю, что первая тройка провалилась в плей-офф, учитывая даже статистические данные. Если сравнивать с первой тройкой «Авангарда», то «пять на пять» они тоже плавают.

Тяжело тащить на одних лидерах весь сезон. Претензии к тем, кто растет, чтобы быть подспорьем. Поменьше амбиций, побольше труда. Мы даже искусственно выводили из состава, чтобы передышку дать. Возможно, эмоциональный спад был в конце. У многих первый сезон с таким количеством игр. Нужно не просто находиться в команде, а прогрессировать», – сказал главный тренер « ».