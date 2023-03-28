Загидулин может вернуться в «Металлург» из «Лукко»

Теги Металлург Мг возможные переходы чемпионат Финляндии КХЛ Лукко Артем Загидулин Спорт-Экспресс Хоккей

Вратарь Артем Загидулин может вернуться в «Металлург».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

27-летний Загидулин – воспитанник магнитогорского клуба. В 2021 году он покинул «Металлург» и перешел в финский клуб «Лукко».

В сезоне-2022/23 он провел 53 матча в регулярном чемпионате финской лиги и отразил 91,9% бросков при коэффициенте надежности 1,84. В плей-офф голкипер сыграл 6 матчей, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,14.

Экс-вратарь «Металлурга» Загидулин получил приз игроку, чаще всех попадавшему в число звезд матчей в регулярке чемпионата Финляндии

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7 комментариев

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Олег
Ответ Валерка Боров Сухачев
Он мне запомнился как дырка ))Прям триггер срабатывает при его фамилии,надеюсь скилл поднялся с тех пор.
Если честно у меня такие же осациации с его фамилией.
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Валерка Боров Сухачев
Ответ Олег
Главное чтобы стояли отлично, а-то Загидулин мне не очень понравился по последним матчам За Магнитку.
Он мне запомнился как дырка ))Прям триггер срабатывает при его фамилии,надеюсь скилл поднялся с тех пор.
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Олег
Ответ bodya1337
😂 Былоб хорошо, но скорее он останется в НХЛ) Вообще будет круто, если собрать пару-тройку вратарей из своих воспитанников. Не помню, чтоб такое где-то было
Главное чтобы стояли отлично, а-то Загидулин мне не очень понравился по последним матчам
За Магнитку.
0
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bodya1337
Ответ Олег
Самсонова с Торонто вызовут. 😂
😂 Былоб хорошо, но скорее он останется в НХЛ)
Вообще будет круто, если собрать пару-тройку вратарей из своих воспитанников. Не помню, чтоб такое где-то было
0
0
0
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Олег
Ответ bodya1337
Неплохо. Кто 2й интересно 🤔 Набоков, Худобин?
Самсонова с Торонто вызовут. 😂
+2
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+2
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Амин Манн
Наборов Хаюудобин значит второй)), Загидуллин первый, ну вы даёте болелы)
+3
0
+3
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bodya1337
Неплохо. Кто 2й интересно 🤔 Набоков, Худобин?
+4
0
+4
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