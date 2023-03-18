Алексеев сделал передачу во 2-м матче подряд. Он провел 22:41 против «Сент-Луиса» – лучшее время в «Вашингтоне»

Теги Вашингтон НХЛ Александр Алексеев Хоккей

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев сделал голевую передачу в матче с «Сент-Луисом» (2:5).

Россиянин отдал результативный пас во второй игре подряд.

Всего в 20 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 5 (0+5) очков.

Сегодня за 22:41 – лучший показатель среди полевых игроков «Кэпиталс» (0:06 – в большинстве, 1:13 – в меньшинстве) – у Алексеева 1 бросок в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий