Алексеев сделал передачу во 2-м матче подряд. Он провел 22:41 против «Сент-Луиса» – лучшее время в «Вашингтоне»

Защитник « » сделал голевую передачу в матче с «Сент-Луисом» (2:5).

Россиянин отдал результативный пас во второй игре подряд.

Всего в 20 матчах текущего чемпионата на его счету 5 (0+5) очков.

Сегодня за 22:41 – лучший показатель среди полевых игроков «Кэпиталс» (0:06 – в большинстве, 1:13 – в меньшинстве) – у Алексеева 1 бросок в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».