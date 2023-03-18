Алексеев сделал передачу во 2-м матче подряд. Он провел 22:41 против «Сент-Луиса» – лучшее время в «Вашингтоне»
Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев сделал голевую передачу в матче с «Сент-Луисом» (2:5).
Россиянин отдал результативный пас во второй игре подряд.
Всего в 20 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 5 (0+5) очков.
Сегодня за 22:41 – лучший показатель среди полевых игроков «Кэпиталс» (0:06 – в большинстве, 1:13 – в меньшинстве) – у Алексеева 1 бросок в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».
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