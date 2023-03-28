Новый президент «Амура»: «Губернатор Дегтярев поставил задачу – наладить работу в клубе так, чтобы прийти к завоеванию Кубка Гагарина»

Новый президент « » сказал, что клуб продолжает ставить задачу выиграть .

«При моем назначении на пост президента ХК «Амур» губернатор Михаил Владимирович Дегтярев поставил задачу – проанализировать итоги прошедшего спортивного сезона и наладить работу в клубе так, чтобы прийти к завоеванию Кубка Гагарина.

Все это обсудили в ходе моей первой встречи с клубом. Уже сейчас ведем подготовку к новому сезону. Конечно, в клубе будут изменения. Они коснутся и трансферной политики и других направлений. Будем держать болельщиков в курсе этих новостей.

А пока хочу сказать спасибо болельщикам за мощную поддержку, которую наша команда получила в этом сезоне. «Амур» провел 34 домашних матча и собрал на трибунах более 170 тысяч зрителей. Мы вошли топ-10 клубов по проценту заполняемости трибун.

С такими болельщиками – только вперед! Только к победам!» – написал вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин в телеграм-канале.

В сезоне-2022/23 «Амур» занял 10-е место в Восточной конференции, набрав 69 очков в 68 матчах.