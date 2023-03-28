Новый президент «Амура»: «Губернатор Дегтярев поставил задачу – наладить работу в клубе так, чтобы прийти к завоеванию Кубка Гагарина»

Теги Амур болельщики КХЛ Кубок Гагарина Политика Михаил Дегтярев Хоккей

Новый президент «Амура» сказал, что клуб продолжает ставить задачу выиграть Кубок Гагарина.

«При моем назначении на пост президента ХК «Амур» губернатор Михаил Владимирович Дегтярев поставил задачу – проанализировать итоги прошедшего спортивного сезона и наладить работу в клубе так, чтобы прийти к завоеванию Кубка Гагарина.

Все это обсудили в ходе моей первой встречи с клубом. Уже сейчас ведем подготовку к новому сезону. Конечно, в клубе будут изменения. Они коснутся и трансферной политики и других направлений. Будем держать болельщиков в курсе этих новостей.

А пока хочу сказать спасибо болельщикам за мощную поддержку, которую наша команда получила в этом сезоне. «Амур» провел 34 домашних матча и собрал на трибунах более 170 тысяч зрителей. Мы вошли топ-10 клубов КХЛ по проценту заполняемости трибун.

С такими болельщиками – только вперед! Только к победам!» – написал вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин в телеграм-канале.

В сезоне-2022/23 «Амур» занял 10-е место в Восточной конференции, набрав 69 очков в 68 матчах.  

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11 комментариев

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Blackoman 2.0
Ну дело в шляпе. Если губернатор сказал,то 100% всё будет как надо.
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Китовик
Ну все, ждем КГ (шутка, на самом деле - невыход в плей-офф)
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Олег
А Леонов остался или нет интересно?
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Алексей Тарлыков
Дегтярев призвал наладить работу в клубе до 2026 года- новая цель Амура!
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Пинающий Достоинства
Ааааа, как можно давать такие популистские лозунги, ну не стыдно ли, какой КГ, какой????
Если только туда Эдмонтон через Аляску переедет ….
А ведь кто-то «схавает» и ведь наверняка ещё в чём-то лозунги громкие, а делом не подкреплённые..не только победой …в КГ
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Евгений Мешков
Ответ Артём Ралдугин
Смысл существования любых команд - это победа в том кубке, котором они участвуют Гениальная просто задача
Цели бывают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Так то и Чикаго имеет цель - выиграть КС.
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Евгений Мешков
По ходу дела губернатор спросил за невыход в плей-офф. по ходу руководство клуба попросило больше денег. И тот в ответ спросил, а на что эти деньги пойдут?
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и вот тут видимо как-то цель и родилась
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Daniel
И в Лиге Чемпионов тоже
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ЖелтоФАН
думаю никогда в жизни вы не станете чемпионами
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Адильхан Абдусаламов
Да зная какой Дягтерев губернатор ,то в тексте явно опечатка.Он сказал не про кубок Гагарина ,а про кубок Стенли.
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Артём Ралдугин
Смысл существования любых команд - это победа в том кубке, котором они участвуют
Гениальная просто задача
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