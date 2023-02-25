Вадим Епанчинцев: «Хочу сказать спасибо губернатору, который на каждой игре «Амура» присутствует, нашему руководству. Будущее у клуба хорошее»

прокомментировал победу в матче против « » (3:2).

«Очень важно было сегодня перед своими болельщиками хоть чуть-чуть загладить вину, что мы не попали в плей-офф.

На этом я делал акцент после игры во Владивостоке: прежде всего, это честь клуба, который делает много для вас, игроков. И честь наших болельщиков, которые обеспечивают нам одну из лучших заполняемостей в чемпионате, поддержка помогала нам и гнала вперед на протяжении всего сезона. Наша команда поблагодарила наших болельщиков победой.

Еще раз хочу сказать спасибо нашему руководству, губернатору, который на каждой нашей игре присутствует, как обычный болельщик. Хочу сказать спасибо и директору клуба, была проведена огромнейшая работа. Да, у нас есть ошибки, которые нужно исправлять. Но будущее у этого клуба хорошее, все будет хорошо», – сказал главный тренер « ».