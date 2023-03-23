Могильный покинул пост президента «Амура», его заменит вице-губернатор Хабаровского края Никитин

Александр Могильный покинул пост президента « ».

Губернатор Хабаровского края сообщил о кадровых изменениях в руководстве клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Пост президента занял первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин, Могильный станет почетным президентом клуба.

Ранее Никитин был президентом в «СКА‑Нефтянике».

«Кадровые изменения в руководстве хоккейного клуба «Амур».

С сегодняшнего дня его президентом назначен первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин.

Я выражаю благодарность Александру Александровичу за проделанную работу в «СКА-Нефтянике»: достижение всех поставленных целей в виде трех самых знаковых трофеев в хоккее с мячом.

станет почетным президентом клуба.

Поручаю Александру Никитину провести самый тщательный анализ прошедшего сезона по всем позициям и представить мне все предложения на предстоящий сезон в КХЛ», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.