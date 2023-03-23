Могильный покинул пост президента «Амура», его заменит вице-губернатор Хабаровского края Никитин

Теги Амур Александр Могильный КХЛ СКА-Нефтяник Политика Михаил Дегтярев Хоккей

Александр Могильный покинул пост президента «Амура».

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о кадровых изменениях в руководстве клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Пост президента занял первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин, Могильный станет почетным президентом клуба.

Ранее Никитин был президентом в «СКА‑Нефтянике».

«Кадровые изменения в руководстве хоккейного клуба «Амур».

С сегодняшнего дня его президентом назначен первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин.

Я выражаю благодарность Александру Александровичу за проделанную работу в «СКА-Нефтянике»: достижение всех поставленных целей в виде трех самых знаковых трофеев в хоккее с мячом.

Александр Могильный станет почетным президентом клуба.

Поручаю Александру Никитину провести самый тщательный анализ прошедшего сезона по всем позициям и представить мне все предложения на предстоящий сезон в КХЛ», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mantruck
На примере одной команды видно как построен весь Российский спорт, когда один далёкий от хоккея Дегтярёв, ставит на должность другого далёкого от хоккея вице-губернатора
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Т.
Ответ Ko Vi
бывшего чиновника в спортивный клуб, серьезно? что же он там может улучшить? так и в Динамо было с Шанцевым после того, как его полномочия губернатора прекратились, видимо, это такая разновидность выхода чиновников на пенсию
Это распространенная практика в РФ. Бывшие губернаторы, вице-губернаторы лезут в ректоры университетов, в руководители клубов и на прочие отсидочные посты, где можно деньги получать и тешить свое самолюбие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krasno-siniyman
Сочувствую болелам Амура
Сначала годного тренера убрали, теперь ставят приближенного губернатора
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ko Vi
бывшего чиновника в спортивный клуб, серьезно? что же он там может улучшить?
так и в Динамо было с Шанцевым после того, как его полномочия губернатора прекратились, видимо, это такая разновидность выхода чиновников на пенсию
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пинающий Достоинства
Пусть чешет за океан, бегунок, мож в Монреале кого сменит
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий