Жерар Галлан: «Я не разочарован игрой, которую «Рейнджерс» показали в плей-офф. Мы сражались до самого конца. Это поможет нам в будущем»

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Жерар Галлан высказался о вылете «Рейнджерс» из плей-офф НХЛ.

Клуб уступил «Тампе» в финале Восточной конференции (2-4, 1:2 в шестом матче).

«Я был разочарован после матча, но я не был разочарован игрой, которую мы показали в плей-офф.

Мы сражались до самого конца. Это поможет нам в будущем.

Первый год в «Рейнджерс»? Мне было немного страшно, если честно (смеется). Но мне понравилось. Это было здорово. Мне нравилось ходить в Madison Square Garden и играть там. Я очень счастлив и с нетерпением жду следующего года», – сказал главный тренер «Рейнджерс».

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