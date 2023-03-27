Капитан «Баффало» Окпосо поддержал Любушкина из-за отказа от ЛГБТ-джерси: «Неразумно осуждать Илью, не пытаясь понять масштаб его решения»

Теги Баффало НХЛ Кайл Окпосо Илья Любушкин Хоккей

Кайл Окпосо поддержал Илью Любушкина, отказавшегося надевать форму с ЛГБТ-символикой.

Российский хоккеист «Баффало» пропустит разминку до матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Перед игрой хоккеисты «Сэйбрс» наденут форму с ЛГБТ-символикой. Илья не будет этого делать, сославшись на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

«Не думаю, что как американец способен понять психологические решения, через которые он проходит, и то психологическое бремя, которое он несет, будучи из другой части мира.

Не думаю, что справедливо судить о нем по принципу «яблоко от яблони».

Мы поддерживаем Буша (прозвище Любушкина – Sports.ru) в раздевалке. Хотим убедиться, что ему комфортно. Мы уважаем его решения.

Считаю, что осуждать его, не пытаясь понять весь масштаб его решения, было бы неразумно», – сказал капитан «Баффало».

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4 комментария

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Георгий Яценко
Ответ Andreir888
Какие ж нхээловцы молодцы!!! Браво, кэп!👍👏👏👏
В хоккей играют настоящие мужчины. слова из песни,но имеют смысл.я в не вкладываю в эти строки ненависть к лгбт или еще кому.каждый волен поступать как хочет,если это законно. вот и всё
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Фанат Ференцвароша
Позор! Возвращайся в Россию, если их законы соблюдаешь!
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Andreir888
Какие ж нхээловцы молодцы!!! Браво, кэп!👍👏👏👏
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AtMOROSOk
Адекватно. Настоящий капитан.
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