Капитан «Баффало» Окпосо поддержал Любушкина из-за отказа от ЛГБТ-джерси: «Неразумно осуждать Илью, не пытаясь понять масштаб его решения»
Кайл Окпосо поддержал Илью Любушкина, отказавшегося надевать форму с ЛГБТ-символикой.
Российский хоккеист «Баффало» пропустит разминку до матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».
Перед игрой хоккеисты «Сэйбрс» наденут форму с ЛГБТ-символикой. Илья не будет этого делать, сославшись на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.
«Не думаю, что как американец способен понять психологические решения, через которые он проходит, и то психологическое бремя, которое он несет, будучи из другой части мира.
Не думаю, что справедливо судить о нем по принципу «яблоко от яблони».
Мы поддерживаем Буша (прозвище Любушкина – Sports.ru) в раздевалке. Хотим убедиться, что ему комфортно. Мы уважаем его решения.
Считаю, что осуждать его, не пытаясь понять весь масштаб его решения, было бы неразумно», – сказал капитан «Баффало».
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