«Спартак» подпишет Порядина. Решение принято на высшем уровне клуба

Форвард « » Павел Порядин будет выступать за « » в следующем сезоне.

По данным «Матч ТВ», Решение о переходе Порядина принято на уровне высшего руководства «Спартака».

Детали контракта с 26‑летним с форвардом пока неизвестны, так как Порядин ограниченно свободный агент.

Нынешний договор хоккеиста с «Нефтехимиком» действует до 30 апреля 2023 года.

Порядин в прошлом сезоне набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах, добавив к ним 4 (2+2) очка в шести играх плей‑офф против «Ак Барса» (2-4 в серии).