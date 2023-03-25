«Спартак» подпишет Порядина. Решение принято на высшем уровне клуба

Теги Нефтехимик Спартак возможные переходы КХЛ Матч ТВ Павел Порядин Хоккей

Форвард «Нефтехимика» Павел Порядин будет выступать за «Спартак» в следующем сезоне.

По данным «Матч ТВ», Решение о переходе Порядина принято на уровне высшего руководства «Спартака».

Детали контракта с 26‑летним с форвардом пока неизвестны, так как Порядин ограниченно свободный агент.

Нынешний договор хоккеиста с «Нефтехимиком» действует до 30 апреля 2023 года.

Порядин в прошлом сезоне набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах, добавив к ним 4 (2+2) очка в шести играх плей‑офф против «Ак Барса» (2-4 в серии).

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5 комментариев

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Roman Schmidt
Ответ Ыжык
Куда права продадут, туда и поедет.
Так то да,ясен пень.Он бы и нам в Авангарде ко двору пришёлся
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Ыжык
Ответ Roman Schmidt
Хмм..не в обиду Спартаку,но Порядин мог бы перейти в команду посильнее
Куда права продадут, туда и поедет.
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Алексей Тарлыков
На Порядина и спрос среди топ-клубов был, а он Спартак. ..
+1
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Vasyamarch91
Начинает появляться надежда на хороший сезон
0
-1
-1
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Roman Schmidt
Хмм..не в обиду Спартаку,но Порядин мог бы перейти в команду посильнее
+1
-1
0
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