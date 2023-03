The Rolling Stones, AC/DC, Genesis, Guns N’ Roses и Aerosmith – в плей-листе тренера «Торпедо» Ларионова

рассказала о музыкальных предпочтениях главного тренера « »

«Дебютный сезон Игоря Ларионова в роли главного тренера клуба КХЛ получился ярким.

Под его руководством «Торпедо» установило новый клубный рекорд результативности и стало четвертой командой Запада в регулярном чемпионате.

В плей-офф автозаводцы смогли пройти во второй раунд впервые с 2016 года.

В плей-листе главного тренера «Торпедо» вы найдете композиции всемирно известных групп, оставивших заметный след в истории музыки – здесь есть The Rolling Stones, AC/DC, Genesis, Aerosmith и другие знаковые исполнители», – сообщается на сайте лиги.

В частности, в музыкальной подборке специалиста представлен трек «Beast Of Burden» группы The Rolling Stones, песня «Home By The Sea» группы Genesis, а также композиция группы «Sweet Child O’ Mine» Guns N’ Roses.