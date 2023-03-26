The Rolling Stones, AC/DC, Genesis, Guns N’ Roses и Aerosmith – в плей-листе тренера «Торпедо» Ларионова

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

КХЛ рассказала о музыкальных предпочтениях главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова

«Дебютный сезон Игоря Ларионова в роли главного тренера клуба КХЛ получился ярким.

Под его руководством «Торпедо» установило новый клубный рекорд результативности и стало четвертой командой Запада в регулярном чемпионате.

В плей-офф автозаводцы смогли пройти во второй раунд впервые с 2016 года.

В плей-листе главного тренера «Торпедо» вы найдете композиции всемирно известных групп, оставивших заметный след в истории музыки – здесь есть The Rolling Stones, AC/DC, Genesis, Aerosmith и другие знаковые исполнители», – сообщается на сайте лиги.

В частности, в музыкальной подборке специалиста представлен трек «Beast Of Burden» группы The Rolling Stones, песня «Home By The Sea» группы Genesis, а также композиция группы «Sweet Child O’ Mine» Guns N’ Roses.

15 комментариев

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LaffyTaffy
Как то не скрепно
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Cst Cap
А вот на сайте КХЛ есть и ссылка на сам плейлист. Здесь нельзя что-ли?
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Iuasamotu
Хороший выбор
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Kaiki
В принципе типичный набор стадионного старпёр-рока) Но все равно неплохо.
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jemz
Как уже выше писали- отличный вкус
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Brothers Ruutu
Ответ ak-2nd
Кудашев, Козлов, Разин — были в предыдущих выпусках этой же рубрики. (Про них, возможно, Sports не упоминал...)
Спасибо за информацию. Интересно, сохранились эти плейлисты на ЯМ. С интересом бы послушал.
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Eugenio Ar
Отличный вкус!
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Brothers Ruutu
Ответ Melnikov1968
Можно ещё добавить Metallica, Iron Maiden и Guns’n’Rouses
Много чего можно добавить к олдскульной подборке. У меня Ларионов (по месту его предыдущего проживания)ассоциируется с песней гр.Slade "" Ooh la la in LA"
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Дядя Федор Макларен
Ответ ak-2nd
Кудашев, Козлов, Разин — были в предыдущих выпусках этой же рубрики. (Про них, возможно, Sports не упоминал...)
Да, на сайте КХЛ был Разин, Козлов и Кудашев. И всё верно, здесь об этом была тишина.
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ak-2nd
Ответ Дядя Федор Макларен
Спорим, плейлисты других тренеров не опубликуют даже. В тренде нынче только Игорь
Кудашев, Козлов, Разин — были в предыдущих выпусках этой же рубрики. (Про них, возможно, Sports не упоминал...)
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Melnikov1968
Можно ещё добавить Metallica, Iron Maiden и Guns’n’Rouses
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waleri
Ну, понятно, куда же меломану без Anybody Seen My Baby / Crazy !!!!
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Дядя Федор Макларен
Спорим, плейлисты других тренеров не опубликуют даже. В тренде нынче только Игорь
+3
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Fat Boy
Любе нет. Непатриотично. Надо музыкальные пристрастия Йозе Марино узнать. Там наверняка есть, с Цыгановой, маршалом и шаманом. Ну и финский метал конечно же.
+13
-5
+8
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melmi
Хороший playlist
+17
-1
+16
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