Федосов о «Торпедо»: «Думал, 20 матчей сыграют – и потухнут. Ларионов поднял хоккей. Билетов вообще не было, я таких очередей полвека не видел»
Владимир Федосов рассказал об огромном ажиотаже на матчах «Торпедо».
Нижегородская команда заняла четвертое место в таблице Западной конференции и уступила СКА со счетом 0-4 в серии во втором раунде Кубка Гагарина.
– Чем занимаетесь после ухода из «Спартака»?
– Дома в Нижнем.
– Баню строите по заветам Владимира Крикунова?
– Меня выбрали президентом городской федерации хоккея. Совещания, турниры открываю, организационными и хозяйственными вопросами занимаюсь.
– И как Нижний? Действительно хоккейный бум?
– Даже не сомневайтесь. Я помню, как в мои игровые времена город сходил с ума по «Торпедо» в первой половине 80-х, но это не идет ни в какое сравнение.
По тем временам наш дворец был современным, а сейчас очень ждем новую арену. Игорь Ларионов поднял хоккей. Сейчас пять тысяч мест для Нижнего, конечно, очень мало.
– Сколько звонков с просьбой помочь с билетами вам поступало?
– Не счесть. Но приходилось разводить руками. Билетов не было вообще, хоть подключай связи – хоть не подключай. Н-е-е-е-ту!
Треть стадиона – владельцы абонементов, остальные тысячу-две, что выкидывали – это вообще ни о чем. Я таких очередей не видел полвека. От арены до Университета.
– Ларионов летом свои постулаты озвучивает – многие эксперты, журналисты отнеслись с нескрываемой иронией. Вы были в числе скептиков идеи романтичного хоккея?
– Скорее, да. Думал, матчей двадцать сыграют, а потом как обычно потухнут. Но они молодцы, коллектив подобрали хороший, выступили более, чем достойно.
– С трибуны игра «Торпедо» захватывала?
– Захватывала. Как среднюю проходили, как в чужой зоне крутили-вертели, но оборону еще никто не отменял. Очень много провалов.
Из-за этого на вратарей в плей-офф огромная нагрузка выпадает. Но это не упрек, а возможность для дальнейшего прогресса.
Все же объяснимо: ребята – молодцы, здорово играли, старались, опыт приобрели.
Думаю, сейчас Игорь по этому моменту сделает правильные выводы. Иначе забраться еще выше будет сложно. И народ еще дополнительный звать летом, – сказал бывший хоккеист «Торпедо».
И да, будет за свою команду надо и в горе ив радости
5 500 дворец спорта в городе с 1,5 миллиона жителей)))