Федосов о «Торпедо»: «Думал, 20 матчей сыграют – и потухнут. Ларионов поднял хоккей. Билетов вообще не было, я таких очередей полвека не видел»

Владимир Федосов рассказал об огромном ажиотаже на матчах «Торпедо».

Нижегородская команда заняла четвертое место в таблице Западной конференции и уступила СКА со счетом 0-4 в серии во втором раунде Кубка Гагарина.

– Чем занимаетесь после ухода из «Спартака»?

– Дома в Нижнем.

– Баню строите по заветам Владимира Крикунова?

– Меня выбрали президентом городской федерации хоккея. Совещания, турниры открываю, организационными и хозяйственными вопросами занимаюсь.

– И как Нижний? Действительно хоккейный бум?

– Даже не сомневайтесь. Я помню, как в мои игровые времена город сходил с ума по «Торпедо» в первой половине 80-х, но это не идет ни в какое сравнение.

По тем временам наш дворец был современным, а сейчас очень ждем новую арену. поднял хоккей. Сейчас пять тысяч мест для Нижнего, конечно, очень мало.

– Сколько звонков с просьбой помочь с билетами вам поступало?

– Не счесть. Но приходилось разводить руками. Билетов не было вообще, хоть подключай связи – хоть не подключай. Н-е-е-е-ту!

Треть стадиона – владельцы абонементов, остальные тысячу-две, что выкидывали – это вообще ни о чем. Я таких очередей не видел полвека. От арены до Университета.

– Ларионов летом свои постулаты озвучивает – многие эксперты, журналисты отнеслись с нескрываемой иронией. Вы были в числе скептиков идеи романтичного хоккея?

– Скорее, да. Думал, матчей двадцать сыграют, а потом как обычно потухнут. Но они молодцы, коллектив подобрали хороший, выступили более, чем достойно.

– С трибуны игра «Торпедо» захватывала?

– Захватывала. Как среднюю проходили, как в чужой зоне крутили-вертели, но оборону еще никто не отменял. Очень много провалов.

Из-за этого на вратарей в плей-офф огромная нагрузка выпадает. Но это не упрек, а возможность для дальнейшего прогресса.

Все же объяснимо: ребята – молодцы, здорово играли, старались, опыт приобрели.

Думаю, сейчас Игорь по этому моменту сделает правильные выводы. Иначе забраться еще выше будет сложно. И народ еще дополнительный звать летом, – сказал бывший хоккеист « ».