Федосов о «Торпедо»: «Думал, 20 матчей сыграют – и потухнут. Ларионов поднял хоккей. Билетов вообще не было, я таких очередей полвека не видел»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Федосов рассказал об огромном ажиотаже на матчах «Торпедо».

Нижегородская команда заняла четвертое место в таблице Западной конференции и уступила СКА со счетом 0-4 в серии во втором раунде Кубка Гагарина.

– Чем занимаетесь после ухода из «Спартака»?

– Дома в Нижнем.

– Баню строите по заветам Владимира Крикунова?

– Меня выбрали президентом городской федерации хоккея. Совещания, турниры открываю, организационными и хозяйственными вопросами занимаюсь.

– И как Нижний? Действительно хоккейный бум?

– Даже не сомневайтесь. Я помню, как в мои игровые времена город сходил с ума по «Торпедо» в первой половине 80-х, но это не идет ни в какое сравнение.

По тем временам наш дворец был современным, а сейчас очень ждем новую арену. Игорь Ларионов поднял хоккей. Сейчас пять тысяч мест для Нижнего, конечно, очень мало.

– Сколько звонков с просьбой помочь с билетами вам поступало?

– Не счесть. Но приходилось разводить руками. Билетов не было вообще, хоть подключай связи – хоть не подключай. Н-е-е-е-ту!

Треть стадиона – владельцы абонементов, остальные тысячу-две, что выкидывали – это вообще ни о чем. Я таких очередей не видел полвека. От арены до Университета.

– Ларионов летом свои постулаты озвучивает – многие эксперты, журналисты отнеслись с нескрываемой иронией. Вы были в числе скептиков идеи романтичного хоккея?

– Скорее, да. Думал, матчей двадцать сыграют, а потом как обычно потухнут. Но они молодцы, коллектив подобрали хороший, выступили более, чем достойно.

– С трибуны игра «Торпедо» захватывала?

– Захватывала. Как среднюю проходили, как в чужой зоне крутили-вертели, но оборону еще никто не отменял. Очень много провалов.

Из-за этого на вратарей в плей-офф огромная нагрузка выпадает. Но это не упрек, а возможность для дальнейшего прогресса.

Все же объяснимо: ребята – молодцы, здорово играли, старались, опыт приобрели.

Думаю, сейчас Игорь по этому моменту сделает правильные выводы. Иначе забраться еще выше будет сложно. И народ еще дополнительный звать летом, – сказал бывший хоккеист «Торпедо».

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10 комментариев

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trav
Ответ trav
Куда звать дополнительный народ если сами говорит, что нет мест? И да, будет за свою команду надо и в горе ив радости
Болеть
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trav
Куда звать дополнительный народ если сами говорит, что нет мест?
И да, будет за свою команду надо и в горе ив радости
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Johnny75
Ответ Сергей Жарковский
На матчах таких команд нужно ставить большие экраны на площадях, что в Нижнем Новгороде,что в Ярославле!👏
Поэтому Ларионов и говорит, что сезон нужно начинать позже, чтобы плоф играть в апреле - мае
+4
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Ларионов мотиватор, хороший психолог в спортивном смысле,раскрывает в молодеже потенциал и веру в себя👍
+1
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Дмитрий Пузырёв
Михаил Пресняков - Владимир Федосов, супер парочка защитников была в Горьком! Владимир был кандидатом в первую сборную, частенько играл на Призе "Известий", в то время это было престижно для клуба, иметь игрока первой сборной СССР. В основном тогда были в защите сборной армейцы Москвы, да Биллялетдинов с Первухиным из "Динамо"... На чемпионатах мира лишь защитник Юрий Фёдоров из «Торпедо» играл.
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megaotstoi
Ответ Дядя Федор Макларен
Ну вот продал Локомотив все билеты на 6 матч. Кто-то здесь об этом поведал? Арена больше, жителей меньше чем Нижнем, но всё продано.
Ну для Ярика, это норма. )
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Сергей Жарковский
На матчах таких команд нужно ставить большие экраны на площадях, что в Нижнем Новгороде,что в Ярославле!👏
+1
0
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rocky12
Билетов на Торпедо в Горьком и НН не было уже лет 40 это только на моей памяти)))
5 500 дворец спорта в городе с 1,5 миллиона жителей)))
+5
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Дядя Федор Макларен
Ну вот продал Локомотив все билеты на 6 матч. Кто-то здесь об этом поведал? Арена больше, жителей меньше чем Нижнем, но всё продано.
+7
-2
+5
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maksimtsaika
действительно бум там
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