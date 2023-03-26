Сергей Черкас: «Что толку от красивого хоккея «Торпедо»? 0-4 – и до свидания. Кому это надо? Пресса распиарила Ларионова, а король-то – голый»

Сергей Черкас объяснил, почему не считает «Торпедо» открытием сезона .

Нижегородская команда проиграла со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Про «Торпедо» говорят, что это открытие сезона. Я вообще не согласен. Нижний играл первый раунд против «Динамо» – это четвертая команда Запада встречалась с пятой.

«Адмирал», команда с седьмого места «Востока», играла «Салаватом Юлаевым», второй командой конференции – и выбила его. Это разные вещи.

У «Торпедо» в матче со СКА не было никаких шансов. Я, когда увидел, как они играют дома, сильно расстроился. Даже, когда СКА проигрывал 1:3 в последнем матче, не было ощущения, что торпедовцы верили в победу.

– То есть открытие сезона – «Адмирал»?

– Я считаю – да. «Адмирал» дал настоящий бой «Ак Барсу».

Когда у тебя в команде ребята, которые еще вчера играли в ВХЛ, а за «Ак Барс» выходят Радулов, Шипачев, Петров, Войнов, Кагарлицкий и другие, естественно, ты выстраиваешь тактику таким образом, чтобы обыграть эту команду, а не показать красивый хоккей.

Что толку от того, что «Торпедо» показало красивый хоккей в матчах со СКА? 0-4 в серии – и до свидания. Кому это надо?

Может, злую шутку сыграла пресса, которая распиарила . Но по факту получается, что король-то – голый.

– Многим игра «Торпедо» нравилась.

– Красивый хоккей – это все здорово. Но если красивый хоккей не подкреплен грамотной игрой в обороне, в средней зоне, отличной игрой вратаря, это получается авантюрный хоккей.

Ларионов говорил, что хочет выиграть . Если ты претендуешь на что-то, нельзя проигрывать серию 0-4.

«Адмирал» уступил « » 2-4 в серии, но болельщики из Владивостока аплодируют своей команде, стоя. В этой серии была битва, интрига, загадка.

Чего ждут болельщики? Интриги. И результата. Иначе как определить работу тренера? Можно весь сезон играть здорово, но не выиграть ни одного матча, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.