Сергей Черкас: «Что толку от красивого хоккея «Торпедо»? 0-4 – и до свидания. Кому это надо? Пресса распиарила Ларионова, а король-то – голый»
Сергей Черкас объяснил, почему не считает «Торпедо» открытием сезона КХЛ.
Нижегородская команда проиграла СКА со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
– Про «Торпедо» говорят, что это открытие сезона. Я вообще не согласен. Нижний играл первый раунд против «Динамо» – это четвертая команда Запада встречалась с пятой.
«Адмирал», команда с седьмого места «Востока», играла «Салаватом Юлаевым», второй командой конференции – и выбила его. Это разные вещи.
У «Торпедо» в матче со СКА не было никаких шансов. Я, когда увидел, как они играют дома, сильно расстроился. Даже, когда СКА проигрывал 1:3 в последнем матче, не было ощущения, что торпедовцы верили в победу.
– То есть открытие сезона – «Адмирал»?
– Я считаю – да. «Адмирал» дал настоящий бой «Ак Барсу».
Когда у тебя в команде ребята, которые еще вчера играли в ВХЛ, а за «Ак Барс» выходят Радулов, Шипачев, Петров, Войнов, Кагарлицкий и другие, естественно, ты выстраиваешь тактику таким образом, чтобы обыграть эту команду, а не показать красивый хоккей.
Что толку от того, что «Торпедо» показало красивый хоккей в матчах со СКА? 0-4 в серии – и до свидания. Кому это надо?
Может, злую шутку сыграла пресса, которая распиарила Игоря Ларионова. Но по факту получается, что король-то – голый.
– Многим игра «Торпедо» нравилась.
– Красивый хоккей – это все здорово. Но если красивый хоккей не подкреплен грамотной игрой в обороне, в средней зоне, отличной игрой вратаря, это получается авантюрный хоккей.
Ларионов говорил, что хочет выиграть Кубок Гагарина. Если ты претендуешь на что-то, нельзя проигрывать серию 0-4.
«Адмирал» уступил «Ак Барсу» 2-4 в серии, но болельщики из Владивостока аплодируют своей команде, стоя. В этой серии была битва, интрига, загадка.
Чего ждут болельщики? Интриги. И результата. Иначе как определить работу тренера? Можно весь сезон играть здорово, но не выиграть ни одного матча, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.
Мне это надо.