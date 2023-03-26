Сергей Черкас: «Что толку от красивого хоккея «Торпедо»? 0-4 – и до свидания. Кому это надо? Пресса распиарила Ларионова, а король-то – голый»

Теги Ак Барс СКА Торпедо Игорь Ларионов Сергей Черкас КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Сергей Черкас объяснил, почему не считает «Торпедо» открытием сезона КХЛ.

Нижегородская команда проиграла СКА со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Про «Торпедо» говорят, что это открытие сезона. Я вообще не согласен. Нижний играл первый раунд против «Динамо» – это четвертая команда Запада встречалась с пятой.

«Адмирал», команда с седьмого места «Востока», играла «Салаватом Юлаевым», второй командой конференции – и выбила его. Это разные вещи.

У «Торпедо» в матче со СКА не было никаких шансов. Я, когда увидел, как они играют дома, сильно расстроился. Даже, когда СКА проигрывал 1:3 в последнем матче, не было ощущения, что торпедовцы верили в победу.

– То есть открытие сезона – «Адмирал»?

– Я считаю – да. «Адмирал» дал настоящий бой «Ак Барсу».

Когда у тебя в команде ребята, которые еще вчера играли в ВХЛ, а за «Ак Барс» выходят Радулов, Шипачев, Петров, Войнов, Кагарлицкий и другие, естественно, ты выстраиваешь тактику таким образом, чтобы обыграть эту команду, а не показать красивый хоккей.

Что толку от того, что «Торпедо» показало красивый хоккей в матчах со СКА? 0-4 в серии – и до свидания. Кому это надо?

Может, злую шутку сыграла пресса, которая распиарила Игоря Ларионова. Но по факту получается, что король-то – голый.

– Многим игра «Торпедо» нравилась.

– Красивый хоккей – это все здорово. Но если красивый хоккей не подкреплен грамотной игрой в обороне, в средней зоне, отличной игрой вратаря, это получается авантюрный хоккей.

Ларионов говорил, что хочет выиграть Кубок Гагарина. Если ты претендуешь на что-то, нельзя проигрывать серию 0-4.

«Адмирал» уступил «Ак Барсу» 2-4 в серии, но болельщики из Владивостока аплодируют своей команде, стоя. В этой серии была битва, интрига, загадка.

Чего ждут болельщики? Интриги. И результата. Иначе как определить работу тренера? Можно весь сезон играть здорово, но не выиграть ни одного матча, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.

30 комментариев

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Юрий Павлов
Ответ Кеша
Динамо воспитало столько игроков , что вам и 50 лет не хватит даже близко подойти . Трефилов , Шталенков, Еременко , Еремеев , Пашков , Мышкин . Чего ты щеки раздул ? Никто не писал , что спокойно прошли . И я в том числе . Как там 0:4 ? И четыре шайбы за 9 минут . Пусть тебе это снится .
Ну вообще-то Сергей черка говорил " динамо Москва легко пройдет торпедо". Статья он 28.02.23
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Andreir888
Знаю и помню Сергея Черкаса, отличный вратарь был в своё время, но...Сергей, ты не прав!
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Tim58
Несите деду похмелиться. А лучше пусть уже с кожевниковым вместе запруться за городом, где нет телефона и интернета и похмеляются вдвоём, веселя своими стендапами друг другу.
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Кеша
Ответ barbarian1991
Как там Динамо Москва, черкас? Легко и просто прошли Торпедо?
Динамо воспитало столько игроков , что вам и 50 лет не хватит даже близко подойти . Трефилов , Шталенков, Еременко , Еремеев , Пашков , Мышкин . Чего ты щеки раздул ? Никто не писал , что спокойно прошли . И я в том числе . Как там 0:4 ? И четыре шайбы за 9 минут . Пусть тебе это снится .
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barbarian1991
Как там Динамо Москва, черкас? Легко и просто прошли Торпедо?
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Кеша
Ну, конечно, Ларионов с бюджетом 315 млн голый . Там и себе на зарплату вряд ли осталось . Зато ваш король- главный тренер весь в алмазах. И кичится такой победе может , только , такой голкипер , как Черкас . Если кто не знает , то в советские годы игроки делились на игроков уровня первой и второй сборной , а потом все остальные . Так вот Черкас был - все остальные .
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rrvin
Ответ Александр Чулков
2 или 3 сезона вылетов 1или 2 раунде, а то и вообще не выход в плей офф и вы скажите что вам нужен результат. Вот увидите.
Вы ничего не поняли. Всё уже случилось.
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Александр Чулков
Ответ rrvin
"Что толку от того, что «Торпедо» показало красивый хоккей в матчах со СКА? 0-4 в серии – и до свидания. Кому это надо?" Мне это надо.
2 или 3 сезона вылетов 1или 2 раунде, а то и вообще не выход в плей офф и вы скажите что вам нужен результат. Вот увидите.
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Anita_Goferdump
а кто это такой, Черкас?
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Алекс Я
Ответ KSA1985
Черкас хочет сказать, что Торпедо ввело в заблуждение город- миллионик, и миллионы зрителей по всей стране
Так ведь результата нет.
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Алекс Я
Ответ usenko
Сколько же желчи и зависти в этих словах к Ларионову и его команде. Вот поэтому даже в Питере были люди, которые болели против СКА.
Чему завидовать Ларионову?провалился как тренер молодёжной сборной ,неудачный результат и в Торпедо.
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Алекс Я
Ответ каток Третьяка
понятия не имею кто такой Сергей черкас... загуглил его в Википедии, выдаёт что один год был главным тренером в 2006 году ска... где он и где Ларионов??
Ну так и у Ларионова один сезон главным тренером.ну а то ,что ты не знаешь кто такой Черкас ,то это твои проблемы.я его прекрасно помню в играх вратарём за СКА.
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HockeyMan
А разве с таким составом и бюджетом - это не «выше головы» прыгнули?)
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heivani
А что,42 победы в регулярки в течении полугода,взять,и быбросить из памяти? Уступили,да,в четырех матчах,в борьбе.Нет смысла сейчас бросать камни в сторону автозаводцев.
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Igbin
Ответ cyberbob
Сергей Черкас о плей-офф КХЛ: "одна пара для меня предсказуема Торпедо-Динамо. Москвичи спокойно пройдут дальше"
Он не мог предвидеть, что в Динамо начнется очередная серия сражений внутри клуба. Если бы не это, то да, действительно спокойная победа Динамо. Все-таки у Динамо посолиднее игра, все матчи отыграли бы, как третий в серии, и никто бы не узнал, как велик "профессор".
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Miknik
Доля истины есть, без шансов против ска, в регулярке тоже все помнят счёта. Посмотрим что будет в следующем году. Главное сохранить и развивать лигу,, здесь Ларионов прав, надоели уже эти евротуры и сборы на ЧМ, просто играйте в хоккей для зрителей, победы придут.
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oldgordon
Болельщики Торпедо тоже аплодировали стоя своим игрокам. А это высшее проявление отношения к игре команды. На следующий сезон наберутся опыта и покажут этому псевдоэксперту на что способны. Болельщики некоторых других команд, наверное, были бы не против такой же игры своей команды.
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ALEKS66
Черкас как хамелеон. Перед плей-офф этот горе эксперт предсказывал легкую победу ДИНАМО. Да и чем Адмирал лучше Торпедо-тот же второй раунд и до свидания. Только Торпедо играло в хоккей а Адмирал и сам не играл и другим не давал. И в Нижнем Новгороде тоже с восторгом провожали свою команду.
+3
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CSKA Nizhni Novgorod
Ответ каток Третьяка
понятия не имею кто такой Сергей черкас... загуглил его в Википедии, выдаёт что один год был главным тренером в 2006 году ска... где он и где Ларионов??
поражает, печатают интервью и не указывают кто этот человек вообще
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Johnny75
т.е. Юдин и Черкас (которых помнят только собиратели статистики) это авторитетные эксперты... А Профессор (которого знает и уважает весь мир) и миллионы болельщиков и любителей хоккея это так дурачки-авнтюристы, которые никогда не видели хоккея и ничего не понимают! ну ну...
+5
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rrvin
"Что толку от того, что «Торпедо» показало красивый хоккей в матчах со СКА? 0-4 в серии – и до свидания. Кому это надо?"

Мне это надо.
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Dundee
Ментальность общества такова, что всё новое в штыки) так то, всё равно, кто как считает. Хочется, чтобы люди мыслили позитивно и больше видели хорошего, чем плохого.
+1
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cyberbob
Сергей Черкас о плей-офф КХЛ: "одна пара для меня предсказуема Торпедо-Динамо. Москвичи спокойно пройдут дальше"
+13
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Ковид 07.10.52
Да...еще один про которого говорят...связь с Питером - это приговор....тьфу....Ясно, что со слабым составом далеко не пройдешь...зато хоть не заснешь на их играх.... как на Барсе с Адмиралом..
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ЧакЧак
баланс нужен. а так болтун
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