Ожиганов о стиле «Торпедо»: «Шальной хоккей. Ребята получают удовольствие, но эти рискованные передачи их и подводят»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Игорь Ожиганов Хоккей

Защитник СКА Игорь Ожиганов назвал хоккей «Торпедо» шальным и рискованным. 

Клуб из Санкт-Петербурга вышел в финал Западной конференции Кубка Гагарина, обыграв нижегородцев во 2-м раунде (4-0, 5:3 в четвертом матче).

«У них такой шальной хоккей, если так можно сказать, ребята играют, получают удовольствие, но в то же время эти рискованные передачи их и подводят, если честно. Они в чужой зоне тоже непредсказуемы.

При 1:3 была уверенность, что удастся переломить, конечно. Я и выигрывал такие игры, и проигрывал. Это хоккей, здесь может быть все что угодно. Пока нет сирены, играй, у тебя все получится.

Ничего особенного перед третьим периодом тренер не говорил, все было сказано перед игрой. Считаю, мы играли хорошо, хоть и пропустили два быстрых гола. Картинка немножко поменялась. В предыдущих играх были моменты, когда «Торпедо» играло лучше нас, а мы забивали, сегодня я был до конца уверен, что мы выиграем эту игру, потому что у нас был запредельный настрой. Было вопросом времени, когда у нас начнет залетать», – сказал Ожиганов. 

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3 комментария

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Fat Boy
нет бы им систематизировать системную систему...
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Матроскин52
Чуть поправим в следующем сезоне и все будет хорошо! Мы еще пошумим… Самое главное - Профессор не отходит от своей линии и концепции, и несет идею хоккея от которой в восторге болельщики!
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melmi
Для кого -то он шальной, а для кого-то атакующий
Зато он для зрителя , да и сами игроки от него кайф ловят
Надеюсь НН усилит состав в межсезонье , чтобы как сказал Ожиганов , шайба «непредсказуемо» залетала в ворота
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