Ожиганов о стиле «Торпедо»: «Шальной хоккей. Ребята получают удовольствие, но эти рискованные передачи их и подводят»

Защитник СКА Игорь Ожиганов назвал хоккей « » шальным и рискованным.

Клуб из Санкт-Петербурга вышел в финал Западной конференции Кубка Гагарина, обыграв нижегородцев во 2-м раунде (4-0, 5:3 в четвертом матче).

«У них такой шальной хоккей, если так можно сказать, ребята играют, получают удовольствие, но в то же время эти рискованные передачи их и подводят, если честно. Они в чужой зоне тоже непредсказуемы.

При 1:3 была уверенность, что удастся переломить, конечно. Я и выигрывал такие игры, и проигрывал. Это хоккей, здесь может быть все что угодно. Пока нет сирены, играй, у тебя все получится.

Ничего особенного перед третьим периодом тренер не говорил, все было сказано перед игрой. Считаю, мы играли хорошо, хоть и пропустили два быстрых гола. Картинка немножко поменялась. В предыдущих играх были моменты, когда «Торпедо» играло лучше нас, а мы забивали, сегодня я был до конца уверен, что мы выиграем эту игру, потому что у нас был запредельный настрой. Было вопросом времени, когда у нас начнет залетать», – сказал Ожиганов.