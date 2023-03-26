Сергей Черкас: «У Николаева неплохие перспективы, но есть психологическая проблема – трудно провести на высоком уровне два подряд матча»

Теги СКА Торпедо Сергей Черкас Кубок Гагарина Владислав Подъяпольский Дмитрий Николаев Хоккей

Сергей Черкас считает, что Дмитрию Николаеву сложно провести два хороших матча подряд.

СКА обыграл «Торпедо» (5:3) в четвертом матче и выиграл серию Кубка Гагарина со счетом 4-0.

Нижегородцы забросили две шайбы в течение пяти минут первого периода, после чего Дмитрия Николаева в воротах сменил Владислав Подъяпольский.

«Это было абсолютно правильное решение тренерского штаба СКА.

У Дмитрия Николаева, на мой взгляд, неплохие перспективы в дальнейшей карьере, но у него есть психологическая проблема: ему пока трудно провести на высоком уровне два подряд матча. Потому и была необходима замена», – сказал бывший вратарь СКА.

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