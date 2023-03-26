Сергей Черкас: «У Николаева неплохие перспективы, но есть психологическая проблема – трудно провести на высоком уровне два подряд матча»

Сергей Черкас считает, что Дмитрию Николаеву сложно провести два хороших матча подряд.

СКА обыграл « » (5:3) в четвертом матче и выиграл серию Кубка Гагарина со счетом 4-0.

Нижегородцы забросили две шайбы в течение пяти минут первого периода, после чего Дмитрия Николаева в воротах сменил .

«Это было абсолютно правильное решение тренерского штаба СКА.

У Дмитрия Николаева, на мой взгляд, неплохие перспективы в дальнейшей карьере, но у него есть психологическая проблема: ему пока трудно провести на высоком уровне два подряд матча. Потому и была необходима замена», – сказал бывший вратарь .