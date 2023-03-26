Николишин о задачах в Федерации хоккея Москвы: «Хочу, чтобы понятие «блатной московский хоккей» забыли навсегда. Много тренеров ангажировано родителями»

Теги Сборная России по хоккею Андрей Николишин КХЛ детский хоккей Спорт-Экспресс Хоккей

Андрей Николишин рассказал о задачах на посту президента Федерации хоккея Москвы.

«У меня дети росли в московских хоккейных школах, я очень много высказывался про детский хоккей, но у меня не было возможности что-то сделать в этой сфере. А сейчас появилась.

Меня долго уговаривали занять эту должность, года два. И решился только потому, что действительно могу сделать московский детский хоккей таким, каким вижу в идеале. Открытым, доступным, позитивным, развивающимся.

Понимаю, что это непростая задача. У меня будут и есть много противников, хейтеров. Не боюсь их. Сказать, что я держусь всеми силами за эту работу, не могу – потому что не боюсь ее потерять. Я ее делаю с удовольствием.

В первую очередь, я хочу сделать московский хоккей прозрачным. Чтобы все понимали, по каким правилам мы играем. Чтобы было взаимоуважение всех участников.

Чтобы результат был в его развитии, а не в чемпионских местах каких-то команд, о которых через год все забудут.

Чтобы как можно больше детей вырастало до самого высокого уровня, а не ходило по многу лет в чемпионах Москвы, а потом пропадало в никуда. Чтобы мальчишки и девчонки играли в сильном чемпионате, развивались в нем.

Особняком стоит работа с родителями. Хочу, чтобы понятие «блатной московский хоккей» забыли навсегда – и все было по спортивному принципу на всех этапах.

Тренерских кадров у нас – мизер. Очень много тренеров ангажировано родителями, либо финансовыми интересами руководства клубов. Тренеров надо воспитывать так же, как игроков, растить их. Тренер – это призвание.

Точно так же и судьями. Туда многие ребята идут не по призванию, а от безысходности. Им не удалось закрепиться в хоккее, и психологически они очень обижены на это. Профессию судьи надо так же сделать престижной.

Вот этого всего я хочу добиться. Это достижимо, но нужно время. Такая система выстраивается не за год и не за два.

Может, только следующий руководитель сможет это все доделать. Но ведь нужно задать вектор в развитии и уже идти по нему!» – сказал президент Федерации хоккея Москвы.

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4 комментария

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$к@97
пока что только на Скользком льду наблюдаем его, точно времени на работу хватает?
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Алар
Блажен кто верует! Не получится...
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vdvbill.e1.ru
Скорее тебя забудут
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Sever12
Васильевич, это всё уже давным давно не московский хоккей, у нас он по всюду блатной и по везде ангажированные тренеры и секции, так что теперь начинать надо пожалуй с обратного, с регионов, а Москву не победишь, езжай в Челябинск.
+4
0
+4
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