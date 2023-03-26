Владимир Федосов: «Останься Знарок в «Ак Барсе», подъем все равно бы состоялся. Они подходили к черте, после которой становились командой»
Владимир Федосов считает, что «Ак Барс» мог показать хорошие результаты с Олегом Знароком.
Зинэтула Билялетдинов возглавил казанскую команду 27 декабря 2022 года. «Ак Барс» в тот момент был на седьмой позиции в таблице Восточной конференции. В регулярном чемпионате казанцы финишировали на первом месте.
В плей-офф «Ак Барс» победил «Нефтехимик» (4-2 в серии) и «Адмирал» (4-2 в серии).
– Рискнете предсказать обладателя Кубка Гагарина?
– На Западе вообще ничего не понятно. На Востоке Омск мне очень импонирует.
«Ак Барс»? Не знаю. Они с «Адмиралом»-то вон как мучились. Но в шестой игре собрались. Смогли добавить, а то уже начало казаться, что сопернику по силам затянуть в седьмой матч, а там уже все непредсказуемо.
– Почему «Ак Барс» пошел в гору после ухода Знарка?
– Уверен, останься он – подъем команды все равно бы состоялся. Вся проблема была от того, что «Ак Барсу» требовалось время на притирку.
То есть они подходили к той черте, после которой становились командой, но вот обстоятельства сложились так, что победная серия началась уже при Билялетдинове.
– С Олегом Валерьевичем общаетесь?
– Конечно.
Мы в очень хороших отношениях, но тему «Ак Барса», естественно, не обсуждали. Смысл спрашивать, в душу лезть? – сказал Федосов, который входил в тренерский штаб Знарка в нескольких клубах.
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