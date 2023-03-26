Владимир Федосов: «Останься Знарок в «Ак Барсе», подъем все равно бы состоялся. Они подходили к черте, после которой становились командой»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Федосов считает, что «Ак Барс» мог показать хорошие результаты с Олегом Знароком.

Зинэтула Билялетдинов возглавил казанскую команду 27 декабря 2022 года. «Ак Барс» в тот момент был на седьмой позиции в таблице Восточной конференции. В регулярном чемпионате казанцы финишировали на первом месте.

В плей-офф «Ак Барс» победил «Нефтехимик» (4-2 в серии) и «Адмирал» (4-2 в серии).

– Рискнете предсказать обладателя Кубка Гагарина?

– На Западе вообще ничего не понятно. На Востоке Омск мне очень импонирует.

«Ак Барс»? Не знаю. Они с «Адмиралом»-то вон как мучились. Но в шестой игре собрались. Смогли добавить, а то уже начало казаться, что сопернику по силам затянуть в седьмой матч, а там уже все непредсказуемо.

– Почему «Ак Барс» пошел в гору после ухода Знарка?

– Уверен, останься он – подъем команды все равно бы состоялся. Вся проблема была от того, что «Ак Барсу» требовалось время на притирку.

То есть они подходили к той черте, после которой становились командой, но вот обстоятельства сложились так, что победная серия началась уже при Билялетдинове.

– С Олегом Валерьевичем общаетесь?

– Конечно.

Мы в очень хороших отношениях, но тему «Ак Барса», естественно, не обсуждали. Смысл спрашивать, в душу лезть? – сказал Федосов, который входил в тренерский штаб Знарка в нескольких клубах.

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12 комментариев

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barsik94
При знарке мы бы в первом раунде отлетели бы от авы, магнитки и т.д
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dosatuy
И у Авангарда также бы было с Рябыкиным.)
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MaaRek
Ответ Сергей Золотарев
Адмирал уматал бы Авангард, причём в сухую...
1-3 по сезону в пользу Адмирала и одна победа по буллитам. Кого бы вы там умотали всухую?
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-1
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Владимир Гришин
Ответ Ыжык
Я вот не уверен что Авангард бы не мучался с Адмиралом. Особенно вспоминая регулярку.
Кто угодно бы мучался. Адмирал благодаря великолепной игре Серебрякова и такой вяжущей игре доставил бы проблем любой команде. Да, они прыгнули выше головы. Да, иногда просто чудовищно везло. Но они это заслужили своей отдачей.
+2
-1
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Сергей Золотарев
Ответ Ыжык
По коментам сразу видно что серия с АБ намечается)
Конечно
0
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Ыжык
Ответ Сергей Золотарев
Адмирал уматал бы Авангард, причём в сухую...
По коментам сразу видно что серия с АБ намечается)
0
0
0
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Сергей Золотарев
Ответ Ыжык
Я вот не уверен что Авангард бы не мучался с Адмиралом. Особенно вспоминая регулярку.
Адмирал уматал бы Авангард, причём в сухую...
+1
-3
-2
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Сергей Золотарев
Ответ Домингес Казань
Комментарий удален модератором
Наверное запашка, ты это хотел сказать💬 😂
0
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Сергей Золотарев
Ответ Знатный стахановец
Знароковед.
Искустовед 🤣
0
0
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Ыжык
Я вот не уверен что Авангард бы не мучался с Адмиралом. Особенно вспоминая регулярку.
+6
0
+6
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Домингес Казань
Ответ Сергей Золотарев
А кто такой Федосов? Что за тип?
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Знатный стахановец
Ответ Сергей Золотарев
А кто такой Федосов? Что за тип?
Знароковед.
+2
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Сергей Золотарев
А кто такой Федосов? Что за тип?
+4
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