Владимир Федосов: «Останься Знарок в «Ак Барсе», подъем все равно бы состоялся. Они подходили к черте, после которой становились командой»

Владимир Федосов считает, что «Ак Барс» мог показать хорошие результаты с .

Зинэтула Билялетдинов возглавил казанскую команду 27 декабря 2022 года. «Ак Барс» в тот момент был на седьмой позиции в таблице Восточной конференции. В регулярном чемпионате казанцы финишировали на первом месте.

В плей-офф «Ак Барс» победил «Нефтехимик» (4-2 в серии) и «Адмирал» (4-2 в серии).

– Рискнете предсказать обладателя Кубка Гагарина?

– На Западе вообще ничего не понятно. На Востоке Омск мне очень импонирует.

«Ак Барс»? Не знаю. Они с «Адмиралом»-то вон как мучились. Но в шестой игре собрались. Смогли добавить, а то уже начало казаться, что сопернику по силам затянуть в седьмой матч, а там уже все непредсказуемо.

– Почему «Ак Барс» пошел в гору после ухода Знарка?

– Уверен, останься он – подъем команды все равно бы состоялся. Вся проблема была от того, что «Ак Барсу» требовалось время на притирку.

То есть они подходили к той черте, после которой становились командой, но вот обстоятельства сложились так, что победная серия началась уже при Билялетдинове.

– С Олегом Валерьевичем общаетесь?

– Конечно.

Мы в очень хороших отношениях, но тему « », естественно, не обсуждали. Смысл спрашивать, в душу лезть? – сказал Федосов, который входил в тренерский штаб Знарка в нескольких клубах.