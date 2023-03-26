Министр спорта Башкирии: «Салават Юлаев» – одна из лучших команд России. Проблем с финансированием нет, после ухода легионеров играют 10 воспитанников»

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Политика Хоккей

Министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов высказался о финансировании «Салавата Юлаева».

«Проблем с финансированием у команды нет. Задержек по зарплатам в хоккейном клубе «Салават Юлаев» тоже нет.

После ухода легионеров в команде играют 10 молодых воспитанников клуба, которые по ходу чемпионата одерживали победы над другими серьезными клубами.

«Салават Юлаев» – одна из лучших команд Российской Федерации и будет продолжать развиваться и побеждать», – сказал Хабибов.

В этом сезоне КХЛ уфимская команда заняла второе место в таблице Восточной конференции и проиграла «Адмиралу» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

12 комментариев

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Rinat Khudayberdin
Ответ о о
Вы на хоккей Уфа арену не ходите ,вот тогда они поймут.
хоккей единственная радость в городе в котором даже цирк закрыли
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Melnikov1968
А в чем собственно это одна из лучших команд? 10 воспитанников и своевременная выплата ЗП не делает Салават одной из лучших команд. Просто смешно это слышать от чиновника.
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BVB Ultras
Ох, уж эти манипуляции. Было пять легионеров, осталось три. Как это поспособствало появлению десяти воспитанников?
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Ратибор Добрынин
С таким руководством и враги не нужны
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о о
Ответ Rinat Khudayberdin
пока в Салават будут лезть местные политики, одного из самых коррумпированных регионов России ничего хорошего ждать не стоит!!!
Вы на хоккей Уфа арену не ходите ,вот тогда они поймут.
+1
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Марат Валеев
Она была когда-то одна из лучших,даже самая лучшая !
+4
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+4
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Дмитрий Галкин
Звучит , как отчет на партийном собрании , сплошная демагогия и пустая болтовня...
+3
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Рашит Рафгатович
Очередной отчет чиновника своему начальству посредством СМИ и тупой лжи...
+3
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Роберт Ганиев
Примерно 250 млн до потолка оставалось и никого не подписали.Значит этих денег уже в клубе не было и проблем нет)
+8
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+8
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позор не адекватам
Текст читать не стал, хватило заголовка.
Гнать надо прочь стервятников в лице руководства клуба! Задолбали который год смеются над болельщиками СЮ!
+11
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+11
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Hudson_Hawk
Каждая фраза звучит как лозунг)
+2
0
+2
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Rinat Khudayberdin
пока в Салават будут лезть местные политики, одного из самых коррумпированных регионов России ничего хорошего ждать не стоит!!!
+20
0
+20
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