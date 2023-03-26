Министр спорта Башкирии: «Салават Юлаев» – одна из лучших команд России. Проблем с финансированием нет, после ухода легионеров играют 10 воспитанников»
Министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов высказался о финансировании «Салавата Юлаева».
«Проблем с финансированием у команды нет. Задержек по зарплатам в хоккейном клубе «Салават Юлаев» тоже нет.
После ухода легионеров в команде играют 10 молодых воспитанников клуба, которые по ходу чемпионата одерживали победы над другими серьезными клубами.
«Салават Юлаев» – одна из лучших команд Российской Федерации и будет продолжать развиваться и побеждать», – сказал Хабибов.
В этом сезоне КХЛ уфимская команда заняла второе место в таблице Восточной конференции и проиграла «Адмиралу» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.
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