Билялетдинов о победе над «Адмиралом» в серии: «Результат неслучайный, хотя все матчи были непростыми. Приходилось что-то преодолевать»
Зинэтула Билялетдинов подвел итоги серии с «Адмиралом» во 2-м раунде Кубка Гагарина.
«Ак Барс» выиграл 6-й матч во Владивостоке (3:1) и завершил серию в свою пользу (4-2). В финале Востока команде предстоит сыграть с «Авангардом».
– Команда сыграла очень здорово, мы выполнили все, о чем мы говорили. Результат неслучайный, хотя соперник играл очень здорово, и не только сегодня. Все матчи были непростыми для нас, приходилось трудиться, что-то преодолевать. Серия была непростая.
– За счет чего получилось так сломить соперника еще в первом периоде?
– За счет подготовки, наверное. Команда сработала очень хорошо, и я очень рад этому.
– Были опасения в связи с лишней поездкой во Владивосток, но сегодня был лучший первый период команды за плей-офф. Как удалось так подготовить команду?
– Для подготовки времени-то особо и не было – мы сыграли, переночевали и улетели, вчера приехали, было уже поздно. Думаю, мы на протяжении определенного времени уже разговариваем с командой, объясняем, что делать и как играть. И сегодня все сложилось так, как мы хотим, как должно быть. Ребята выполнили свою работу, они молодцы, в этом большая заслуга команды.
– Сегодня снова было несколько массовых стычек, которые вы не приветствуете. Будут ли дополнительные разговоры с игроками в связи с этим?
– Даже не знаю, как вам ответить. Это хоккей, такие вещи происходят, они есть и будут. Исключить это практически невозможно, хотя надо к этому стремиться.
– Вячеслав Войнов не попал в состав сегодня. Причины игровые?
– Мы посчитали, что сегодня будет играть другой хоккеист, потому вчера приняли такое решение, – сказал главный тренер казанцев.
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