Билялетдинов о победе над «Адмиралом» в серии: «Результат неслучайный, хотя все матчи были непростыми. Приходилось что-то преодолевать»

подвел итоги серии с « » во 2-м раунде Кубка Гагарина.

« » выиграл 6-й матч во Владивостоке (3:1) и завершил серию в свою пользу (4-2). В финале Востока команде предстоит сыграть с «Авангардом».

– Команда сыграла очень здорово, мы выполнили все, о чем мы говорили. Результат неслучайный, хотя соперник играл очень здорово, и не только сегодня. Все матчи были непростыми для нас, приходилось трудиться, что-то преодолевать. Серия была непростая.

– За счет чего получилось так сломить соперника еще в первом периоде?

– За счет подготовки, наверное. Команда сработала очень хорошо, и я очень рад этому.

– Были опасения в связи с лишней поездкой во Владивосток, но сегодня был лучший первый период команды за плей-офф. Как удалось так подготовить команду?

– Для подготовки времени-то особо и не было – мы сыграли, переночевали и улетели, вчера приехали, было уже поздно. Думаю, мы на протяжении определенного времени уже разговариваем с командой, объясняем, что делать и как играть. И сегодня все сложилось так, как мы хотим, как должно быть. Ребята выполнили свою работу, они молодцы, в этом большая заслуга команды.

– Сегодня снова было несколько массовых стычек, которые вы не приветствуете. Будут ли дополнительные разговоры с игроками в связи с этим?

– Даже не знаю, как вам ответить. Это хоккей, такие вещи происходят, они есть и будут. Исключить это практически невозможно, хотя надо к этому стремиться.

– Вячеслав Войнов не попал в состав сегодня. Причины игровые?

– Мы посчитали, что сегодня будет играть другой хоккеист, потому вчера приняли такое решение, – сказал главный тренер казанцев.