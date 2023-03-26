Кубок Гагарина. «Адмирал» примет «Ак Барс» при 2-3 в серии

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«Адмирал» примет«Ак Барс» в шестом матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина

Второй раунд

Адмирал – Ак Барс
Дата проведения
26 марта, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 2-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Гагарина

17 комментариев

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Mi4eL
Ну ведь есть шанс ! Давай Адмирал ! Вернитесь в Казань
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Дмитрий Дашковский
Ска-цска авангард-барс будут полуфиналы при всей любви к локо и адмиралу
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Игорь Климов
Адмирал победы!
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SVIASHENNIK
Авангард хочет во Владик.
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ARAMIS777
Вперёд мореманы!
К новым достижениям в своей недолгой истории!
Удачи Никитосу и К°.
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L1onel Mess1
За 7-й матч и пусть победит Адмирал!
Семь футов под килем, парни!
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Банзай
За семь матчей в серии!!!
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Stepan Alexandrovich
Почему матч начинается в 10мск, а на матч тв трансляция по программе в 11:40мск? Они что уже намекают на от? Или покажут только последние 10 минут?
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irek203102
Сегодня АБ захочет закрыт серию, У Адмирала многое зависит от Серебрякова , дай бог чтоб ему хватило запаса прочности , тогда мы увидим седьмую игру. Вишенку в торте чего нет в западной конференции.
Пусть победит сильнейшей и удачливый.
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flash 1989
За Адмирал!
+4
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Максим Викторович
Ответ mifdamir@icloud.com
Потопите уже это зеленый чак чак.Шулака ждет Корбан с Буше,прямо заждались.
Доброе утро! Броадхерст тоже заслуживает того, чтобы остаться в Авангарде, не портит игры в линии атаки, забрасывает красивые шайбы.
+3
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+3
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Максим Викторович
Либор Шулак-это классный защитник, настоящий капитан Адмирала, сегодня должен забросить решающую шайбу в ворота казанского Ак Барса.
+4
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Максим Викторович
Доброе утро! Адмирал, желаю успехов в игре! Терпите до конца, выкладывайтесь по полной, но зубами цепляйтесь за положительный результат, жду 3-3 в серии! Мужики, не подведите!
+3
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+3
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mifdamir@icloud.com
Ответ dudkinrs82
Парни с Владивостока! Верните серию в Казань!!!
Не только вернут,еще перенесут в Омск.
+6
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+6
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mifdamir@icloud.com
Потопите уже это зеленый чак чак.Шулака ждет Корбан с Буше,прямо заждались.
+4
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Гражданин, товарищ, барин.
Вперёд, Адмирал. Вперёд и якорь. Казань уже недавно брали
и будем дома брать Казань. Якорь всё вообще не тонет и на волнах теперь всегда. Вперёд, вперёд, вперёд всегда!!!
+4
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dudkinrs82
Парни с Владивостока!
Верните серию в Казань!!!
+12
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