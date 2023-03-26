Кубок Гагарина. «Адмирал» примет «Ак Барс» при 2-3 в серии
«Адмирал» примет«Ак Барс» в шестом матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.
Второй раунд
- Дата проведения
- 26 марта, 10.00, «Фетисов Арена»
Счет в серии – 2-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
К новым достижениям в своей недолгой истории!
Удачи Никитосу и К°.
Семь футов под килем, парни!
Пусть победит сильнейшей и удачливый.
и будем дома брать Казань. Якорь всё вообще не тонет и на волнах теперь всегда. Вперёд, вперёд, вперёд всегда!!!
Верните серию в Казань!!!