Драйзайтль обновил личный рекорд по очкам за сезон – 112. У него 28 голов в большинстве – лучший результат в НХЛ за 27 лет

обновил личный рекорд по очкам за сезон – 112.

Форвард « » набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (3:4 ОТ).

На счету немецкого нападающего стало 112 (45+67) очков в 71 матче. Ранее он дважды набирал по 110 очков за сезон.

В гонке бомбардиров текущего сезона он занимает 2-е место, уступая лишь партнеру по команде Коннору Макдэвиду (139 очков в 73 играх, 60+79).

В матче с «Голден Найтс» Драйзайтль забросил 28-ю шайбу в большинстве в этом сезоне. Это лучший результат в НХЛ с сезона-1995/96, когда («Питтсбург») отличился при численном преимуществе 31 раз (за 70 игр, всего 69 голов).

Рекордом владеет Тим Керр (1985/86, «Филадельфия») – 34 гола в большинстве (за 76 игр, всего 58 голов). Результат Драйзайтля входит в топ-12 в истории.