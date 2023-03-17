«Спартак» – основной претендент на Порядина. Клуб готов выкупить права на форварда у «Нефтехимика» («Бизнес Online»)
«Спартак» – основной претендент на форварда «Нефтехимика» Павла Порядина.
Как сообщает «Бизнес Online», московский клуб готов выкупить права на 26-летнего игрока у нижнекамцев.
Порядин может стать ограниченно свободным агентом. По нынешнему контракту он зарабатывает 30 миллионов рублей в год.
В этом Фонбет Чемпионате КХЛ нападающий набрал 37 (22+15) очков в 65 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф добавил 4 (2+2) балла в 6 играх с «Ак Барсом».
им бы подошел
но и сосиска конечно должна ухватиться
а мб это вообще тактика в свой фарм купить его а потом обменять на какое-нибудь днище типо кетова