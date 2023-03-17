«Спартак» – основной претендент на Порядина. Клуб готов выкупить права на форварда у «Нефтехимика» («Бизнес Online»)

Теги Нефтехимик Спартак возможные переходы КХЛ Павел Порядин Хоккей

«Спартак» – основной претендент на форварда «Нефтехимика» Павла Порядина.

Как сообщает «Бизнес Online», московский клуб готов выкупить права на 26-летнего игрока у нижнекамцев.

Порядин может стать ограниченно свободным агентом. По нынешнему контракту он зарабатывает 30 миллионов рублей в год.

В этом Фонбет Чемпионате КХЛ нападающий набрал 37 (22+15) очков в 65 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф добавил 4 (2+2) балла в 6 играх с «Ак Барсом». 

8 комментариев

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valeran61
Ответ Сергей Орлов
Только вот зачем Порядину идти в это днище?)
Чтобы через полгода в СКА запихнуть
0
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Алексей Зуев
Ответ Сергей Орлов
Только вот зачем Порядину идти в это днище?)
Москва все-таки это не Нижнекамск. Вы не мечтали жить в Нижнекамске?
0
-2
-2
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Пинающий Достоинства
Ну в поряде трансфер
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Тотал Больше от Киркорова
я думал Динамики заберут Порядина
им бы подошел

но и сосиска конечно должна ухватиться
а мб это вообще тактика в свой фарм купить его а потом обменять на какое-нибудь днище типо кетова
+2
-1
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Тотал Больше от Киркорова
думал он моложе
+1
-1
0
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Дима Миронов
Ответ Сергей Орлов
Только вот зачем Порядину идти в это днище?)
тем более с тренером который никогда не тренировал клуб
+3
0
+3
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Алексей Тарлыков
Порядин уже сейчас может играть в 1-2 звене практически любого клуба и выходить в большинстве. Ак Барс, Авангард и прочие от него вряд ли бы отказались, а это возможность бороться за высокие места, а не за просто плей-офф или вылет в первом раунде.
+5
-2
+3
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Сергей Орлов
Только вот зачем Порядину идти в это днище?)
+14
-2
+12
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