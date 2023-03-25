Николишин о «Торпедо»: «Никитин и компания, которые всегда играли в оборону, наверняка пересмотрят какие-то вещи. Был послан мощный импульс»

считает, что Игорь Ларионов доказал профпригодность комбинационного хоккея.

– Столько лестных слов сказано про и сейчас, и по ходу сезона. Можем систематиматезировать, что же новаторского он привнес в лигу?

– Заставил всю лигу считаться с тем хоккеем, который он проповедует. Сколько было скептиков еще прошлым летом, когда он формулировал свои идеи, свой подход? Но Ларионов доказал, что комбинационный хоккей, с контролем шайбы по-прежнему профпригоден.

Он этим хоккеем обыгрывал вообще все команды в этом сезоне.

– Раз результат достигнут, значит, приверженцы окопного хоккея могут пересмотреть свои взгляды, допустим, под давлением болельщиков?

– Должны. Тренеры, которые проповедуют другой хоккей, а-ля и компания, которые всегда играли в оборону, наверняка пересмотрят какие-то вещи. То есть был послан мощный импульс. В этом, пожалуй, главная заслуга.

– А есть вы допускаете, что, к примеру, президент « » Юрий Яковлев скажет Никитину или следующему главному тренеру: «А давай-ка, играть не только на результат»?

– Почему нет? Это будет логично, в этом и смысл революции от « », о которой мы говорим, – сказал чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады.