Николишин о «Торпедо»: «Никитин и компания, которые всегда играли в оборону, наверняка пересмотрят какие-то вещи. Был послан мощный импульс»
Андрей Николишин считает, что Игорь Ларионов доказал профпригодность комбинационного хоккея.
– Столько лестных слов сказано про Игоря Ларионова и сейчас, и по ходу сезона. Можем систематиматезировать, что же новаторского он привнес в лигу?
– Заставил всю лигу считаться с тем хоккеем, который он проповедует. Сколько было скептиков еще прошлым летом, когда он формулировал свои идеи, свой подход? Но Ларионов доказал, что комбинационный хоккей, с контролем шайбы по-прежнему профпригоден.
Он этим хоккеем обыгрывал вообще все команды в этом сезоне.
– Раз результат достигнут, значит, приверженцы окопного хоккея могут пересмотреть свои взгляды, допустим, под давлением болельщиков?
– Должны. Тренеры, которые проповедуют другой хоккей, а-ля Никитин и компания, которые всегда играли в оборону, наверняка пересмотрят какие-то вещи. То есть был послан мощный импульс. В этом, пожалуй, главная заслуга.
– А есть вы допускаете, что, к примеру, президент «Локомотива» Юрий Яковлев скажет Никитину или следующему главному тренеру: «А давай-ка, играть не только на результат»?
– Почему нет? Это будет логично, в этом и смысл революции от «Торпедо», о которой мы говорим, – сказал чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады.
Будут скорее не пересматривать свой стиль Никитин и ко , а искать возможность находить противоядие против такого хоккея