Николишин о вылете «Торпедо»: «Везение – это все хрень. Просто не было достаточно игроков для решения задачи. СКА с собой два состава возит»

подвел итоги серии плей-офф Кубка Гагарина СКА – « » (4-0).

– Вы перед серией публично поставили на аутсайдера, но СКА в итоге победил 4-0.

– Просто болел за «Торпедо» и предсказывал их проход в полуфинал, скажем так, для эмоций. Но на сегодняшний день СКА объективно сильнее во всех отношениях: и в подборе игроков, и в длине скамейке, и по игре. СКА выглядел мощнее, мастеровитее, превзошел во вратарской линии – так что все по делу.

– Но все равно же не никто не скажет, что в одну калитку, несмотря на счет 0-4.

– В четвертом матче был самый хороший шанс зацепить хотя бы одну победу, но тут «Торпедо» уже проиграло само себе. Ведя в счете 3:1 ошибаться так, как ошибся – непростительно. Все-таки хоккей – это не только красивые передачи, обыгрыши, голы, но и умение терпеть и играть по счету.

– Тем более чуть ли не после каждого матча торпедовцы могли сетовать на невезение. Столько моментов не реализовали.

– Везение – это все хрень. Не обращайте внимание. Мы же смотрим вдлинную. Просто не было достаточно игроков для решения задачи. СКА с собой два состава возит, и формировалась команда не один год. У «Торпедо» не было такой возможности, да и средства нужны совсем другие, – сказал чемпион мира.