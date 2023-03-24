Николишин о вылете «Торпедо»: «Везение – это все хрень. Просто не было достаточно игроков для решения задачи. СКА с собой два состава возит»

Теги СКА Торпедо Андрей Николишин КХЛ Кубок Гагарина Алексей Кручинин контент Хоккей

Андрей Николишин подвел итоги серии плей-офф Кубка Гагарина СКА – «Торпедо» (4-0).

– Вы перед серией публично поставили на аутсайдера, но СКА в итоге победил 4-0.

– Просто болел за «Торпедо» и предсказывал их проход в полуфинал, скажем так, для эмоций. Но на сегодняшний день СКА объективно сильнее во всех отношениях: и в подборе игроков, и в длине скамейке, и по игре. СКА выглядел мощнее, мастеровитее, превзошел во вратарской линии – так что все по делу.

– Но все равно же не никто не скажет, что в одну калитку, несмотря на счет 0-4.

– В четвертом матче был самый хороший шанс зацепить хотя бы одну победу, но тут «Торпедо» уже проиграло само себе. Ведя в счете 3:1 ошибаться так, как ошибся Алексей Кручинин – непростительно. Все-таки хоккей – это не только красивые передачи, обыгрыши, голы, но и умение терпеть и играть по счету.

– Тем более чуть ли не после каждого матча торпедовцы могли сетовать на невезение. Столько моментов не реализовали.

– Везение – это все хрень. Не обращайте внимание. Мы же смотрим вдлинную. Просто не было достаточно игроков для решения задачи. СКА с собой два состава возит, и формировалась команда не один год. У «Торпедо» не было такой возможности, да и средства нужны совсем другие, – сказал чемпион мира.

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7 комментариев

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Владимир
Молодец Николишин!! Не побоялся про ска всю правду высказать... Там на самом деле даже не два состава., а намного больше... А потом кричат их болелы, мол посмотри в таблицу, где мы, а где вы...
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AVKU
Игры были равными, разница в классе не была очевидной. Да и сухого поражения Торпедо явно не заслужила. Но игроки в СКА круче, это понятно.
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Ыжык
Аналитика от николишина хрень в квадрате
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-3
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Волк16
у СКА может и 4-5 составов ...народные же деньги платят халявщикам!!! ненавижу питерсконё всё, халявные ......
+9
-2
+7
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Max Bochkov
Андрей Николишин про "Металлург":
- Удача была на их стороне с "Автомобилистом". Весь фарт они исчерпали.

Андрей Николишин про "Торпедо":
- Везение – это все хрень. Не обращайте внимание. Мы же смотрим вдлинную.
+2
-2
0
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Кеша
Николишин разрушил все мифы Ротенберга о системе! Мы , конечно, знали , что там два состава и 14 тренеров без Ротенберга , которые и готовят команду и дают установки по игре .
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dosatuy
А как же потолок?
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