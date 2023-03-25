«Адмирал» отлично адаптирован к перелетам – чем длиннее серия, тем выше его шансы». Ансель Галимов о противостоянии с «Ак Барсом»

оценил ход противостояния в серии «Ак Барс» – «Адмирал» (3-2).

Форвард «Нефтехимика» высказался о матчах 2-го раунда Кубка Гагарина.

– Вы взяли у «Ак Барса» два матча плей-офф, «Адмирал» – столько же. Удивлены?

– Нет, изначально было понятно, что Казань ждет тяжелая серия. Думаю, «Адмирал» очень хорошо изучил наше противостояние, которое, в общем-то, прошло в равной борьбе и в котором многое решили удаления.

Все матчи с опытными мастерами «Ак Барса», в которых ты регулярно удаляешься – проигрышные. Поэтому «Адмирал» в борьбе очень аккуратен, большинства у Казани мало. Мне кажется, это ключевой момент.

– Показалось, что «Нефтехимик» предложил « » более открытый хоккей, чем « ».

– У каждой команды своя тактика. Мы в каких-то эпизодах уходили в размен атаками, «Адмирал», наоборот, играет очень консервативно. Так происходит весь сезон, все логично.

– Некоторые специалисты полагают, что такой хоккей убивает зрелище и теряется на фоне эффектной серии СКА – «Торпедо».

– В профессиональном спорте все решает результат, остальное – эмоции. Матчи Казани и Владивостока очень плотные, интрига висит все 60 минут, идет игра на оба результата. При всей симпатии к атакующему хоккею СКА и «Торпедо».

– «Ак Барс» остается фаворитом серии?

– Если и остается, то уже не явным. «Адмирал» отлично адаптирован к перелетам – чем длиннее серия, тем выше его шансы. Плюс «Фетисов-Арена» – очень специфическая, гостям там тяжело играть.

– В чем специфика?

– Эта арена – самая узкая в КХЛ. Иногда кажется, что там после любой атаки шайба автоматически вылетает на пятачок, такая геометрия площадки. Хозяева этим пользуются.

Да, у «Ак Барса» много мастеров, звезд , это отличная команда, флагман всего спортивного Татарстана. Но плюс «Адмирала» – функциональная подготовка. После одного турне на Дальний Восток первый матч на Западе – всегда самый тяжелый. А тут у «Ак Барса» – сразу два перелета во Владивосток за 10 дней. Очень сложный график! – сказал форвард «Нефтехимика».