Павелски эффективнее всех играет перед воротами по версии хоккеистов НХЛ. Крайдер – 2-й, Макдэвид вошел в топ-5

Игроки НХЛ считают, что эффективнее всех играет перед воротами.

игроков лиги (NHLPA) провела опрос и поинтересовалась у респондентов относительно влияния хоккеистов на игру на пятачке.

Первым в рейтинге стал 38-летний форвард « » Джо Павелски с 21,4%. Второе место занял форвард « » Крис Крайдер с 14,6%, третье – форвард «Флориды» (8,8%).

В топ-5 также вошли форвард «Айлендерс» Андерс Ли (6%) и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (5,5%).

Всего в опросе приняли участие 453 человека.