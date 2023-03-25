Павелски эффективнее всех играет перед воротами по версии хоккеистов НХЛ. Крайдер – 2-й, Макдэвид вошел в топ-5
Игроки НХЛ считают, что Джо Павелски эффективнее всех играет перед воротами.
Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос и поинтересовалась у респондентов относительно влияния хоккеистов на игру на пятачке.
Первым в рейтинге стал 38-летний форвард «Далласа» Джо Павелски с 21,4%. Второе место занял форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер с 14,6%, третье – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак (8,8%).
В топ-5 также вошли форвард «Айлендерс» Андерс Ли (6%) и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (5,5%).
Всего в опросе приняли участие 453 человека.
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