Павелски эффективнее всех играет перед воротами по версии хоккеистов НХЛ. Крайдер – 2-й, Макдэвид вошел в топ-5

Теги рейтинги Рейнджерс Айлендерс Эдмонтон Даллас Джо Павелски НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Крис Крайдер Коннор Макдэвид Андерс Ли Мэттью Ткачак Хоккей

Игроки НХЛ считают, что Джо Павелски эффективнее всех играет перед воротами. 

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос и поинтересовалась у респондентов относительно влияния хоккеистов на игру на пятачке. 

Первым в рейтинге стал 38-летний форвард «Далласа» Джо Павелски с 21,4%. Второе место занял форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер с 14,6%, третье – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак (8,8%).  

В топ-5 также вошли форвард «Айлендерс» Андерс Ли (6%) и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (5,5%). 

Всего в опросе приняли участие 453 человека.

2 комментария

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sociologvladimir
Кажется где-то тут должен быть Кузьменко, как по мне он один из лучших в НХЛ по игре на пятаке
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dosatuy
Павелски вообще встряхнул осиное гнездо Звёзд. Прошлый плей-офф это что-то, он и Этинджер., чуть не прошли из-за этих двоих мой любимый Калгари. Глядя на это проснулся из многолетней спячки Бенн.
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