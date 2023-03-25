Панин о том, что стал играть аккуратнее: «Супруга меня заземляет. Отношением, любовью, женственностью укрыла, как одеялом»

Теги Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Хоккей

Григорий Панин рассказал, как отношение жены помогло ему уменьшить количество штрафных минут.

– У вас в этом году только 36 минут штрафа, вы стали играть гораздо аккуратнее, чем в прошлые сезоны. Много работали над собой в этом аспекте?

– Моя внутренняя злость стала какой-то правильной. Моя супруга сыграла роль, она отчасти меня заземляет.

Не то что я прихожу домой и на ней вымещаю злость – она своим отношением, своей любовью, своей женственностью меня укрыла, как одеялом.

Это наложило свой отпечаток на мою игру.

– Со спортивным психологом или просто психологом не работали?

– Я больше читал специализированную литературу и старался себя узнать.

У меня всегда возникали вопросы: почему так или иначе происходит в моей жизни. В книгах искал ответы на эти вопросы.

Не так давно читал книгу по спортивной психологии и у меня возникла мысль поработать со спортивным психологом, потому что есть много вещей, над которыми мне нужно работать, – сказал защитник «Салавата Юлаева».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий