Панин о том, что стал играть аккуратнее: «Супруга меня заземляет. Отношением, любовью, женственностью укрыла, как одеялом»

рассказал, как отношение жены помогло ему уменьшить количество штрафных минут.

– У вас в этом году только 36 минут штрафа, вы стали играть гораздо аккуратнее, чем в прошлые сезоны. Много работали над собой в этом аспекте?

– Моя внутренняя злость стала какой-то правильной. Моя супруга сыграла роль, она отчасти меня заземляет.

Не то что я прихожу домой и на ней вымещаю злость – она своим отношением, своей любовью, своей женственностью меня укрыла, как одеялом.

Это наложило свой отпечаток на мою игру.

– Со спортивным психологом или просто психологом не работали?

– Я больше читал специализированную литературу и старался себя узнать.

У меня всегда возникали вопросы: почему так или иначе происходит в моей жизни. В книгах искал ответы на эти вопросы.

Не так давно читал книгу по спортивной психологии и у меня возникла мысль поработать со спортивным психологом, потому что есть много вещей, над которыми мне нужно работать, – сказал защитник « ».