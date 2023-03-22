Тамбиев останется в «Адмирале». С тренером договорились о новом контракте (Metaratings)
Леонид Тамбиев близок к подписанию нового контракта с «Адмиралом».
Руководство дальневосточного клуба достигло договоренности о подписании нового соглашения со специалистом, об этом сообщает Metaratings.ru.
В этом сезоне в регулярном чемпионате команда из Владивостока заняла седьмое место в таблице Восточной конференции.
«Адмирал» при Тамбиеве впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина, обыграв «Салават Юлаев» (4-2 в серии).
Во втором раунде плей-офф дальневосточники встречаются с «Ак Барсом» (1-3 в серии). Во всех трех случаях «Адмирал» проиграл казанцам с разницей в одну шайбу.
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