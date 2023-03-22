Тамбиев останется в «Адмирале». С тренером договорились о новом контракте (Metaratings)

Теги КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев близок к подписанию нового контракта с «Адмиралом».

Руководство дальневосточного клуба достигло договоренности о подписании нового соглашения со специалистом, об этом сообщает Metaratings.ru.

В этом сезоне в регулярном чемпионате команда из Владивостока заняла седьмое место в таблице Восточной конференции.

«Адмирал» при Тамбиеве впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина, обыграв «Салават Юлаев» (4-2 в серии).

Во втором раунде плей-офф дальневосточники встречаются с «Ак Барсом» (1-3 в серии). Во всех трех случаях «Адмирал» проиграл казанцам с разницей в одну шайбу.

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5 комментариев

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Андре Пирло
Правильное решение
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Mi4eL
правильное решение
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Айрат Давлетшин
Сопливый платок
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Sever12
Если это правда, то это отлично, а Тамбиев молодец, что не соскочил. Адмирал молоряги, тренер останется и игроков сохраните, из-за этого лига становится интереснее в разы, у нас этих тренеров гоняют туда сюда одних и тех же, а толку ноль, надо привлекать из ВХЛ новые имена, там конкуренция реально не шутошная, Амур зря Епанчинцева прогоняют....
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Антон Чугунов
Очень грамотный тренер. Хорошая новость для хоккейного Владивостока
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