Тамбиев останется в «Адмирале». С тренером договорились о новом контракте (Metaratings)

близок к подписанию нового контракта с « ».

Руководство дальневосточного клуба достигло договоренности о подписании нового соглашения со специалистом, об этом сообщает Metaratings.ru.

В этом сезоне в регулярном чемпионате команда из Владивостока заняла седьмое место в таблице Восточной конференции.

«Адмирал» при Тамбиеве впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина, обыграв «Салават Юлаев» (4-2 в серии).

Во втором раунде плей-офф дальневосточники встречаются с «Ак Барсом» (1-3 в серии). Во всех трех случаях «Адмирал» проиграл казанцам с разницей в одну шайбу.