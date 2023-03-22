Дамир Жафяров: «Жить во Владивостоке постоянно – тяжело, мне месяца хватило там побыть. Слишком большая разница во времени с Москвой»

Нападающий СКА Дамир Жафяров поделился мнением о Владивостоке.

– Владивосток – особый город в России, ни на что не похожий?

– Это правда. Он отличается от большинства российских городов, к которым мы привыкли. Там другая атмосфера, другой климат, всегда солнце. Даже и настроение из-за этого лучше.

Но для меня месяца хватило бы там побыть. А когда надо жить во Владивостоке постоянно, это тяжело. Слишком большая разница во времени с Москвой. Только и думаешь о том, чтобы поспать и отдохнуть.

Это тоже был непростой этап в моей карьере. Далеко не все тогда получалось, оставалось только работать, улучшать свою игру, доказывать тренерам, что достоин больше времени на льду получать.

– Когда летишь из Владивостока на матч в Москву, что нужно сделать, чтобы сыграть нормально, не быть на льду «овощем»?

– Тяжело, но после нескольких таких вылетов привыкаешь и делаешь все, как на автомате. Всегда легче возвращаться на Дальний Восток из Москвы.

Потому что на часах пять утра, а ты уже выспался, свежий, бодрый. Когда в центр России летишь, все в два раза тяжелее.

Но у нас был хороший тренерский штаб и руководство. Нам давали выходные для восстановления, тренировки на более позднее время переносили.

– Вы ловили на акклиматизации клубы, которые к вам в гости приезжали?

– Во Владике играть всегда тяжело. И когда выступаешь за «Адмирал», и когда туда в гости прилетаешь на матч. У меня лично так было.

Возвращаешься с выезда, пока перестроился, акклиматизация, а через пару дней уже домашний матч. Вроде тебе должно быть легче, чем сопернику. Но на самом деле – нет.

– Говорят, что третий день после прилета самый тяжелый?

– На самом деле, все дни тяжелые, – сказал бывший нападающий « », выступающий за СКА.