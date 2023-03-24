Тренер «Ак Барса» Бабенко: «Нам надо быть готовыми к двум моделям игры «Адмирала». Думаю, картина не поменяется»

Теги Ак Барс Юрий Бабенко КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Матч ТВ Хоккей

Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча плей-офф с «Адмиралом» (3-1 в серии).

– Думаю, что картина не поменяется. Нам надо быть готовыми к двум их моделям игры. Они могут сыграть как активно, так и немного пассивно. Будем настраиваться. Отталкиваемся от своей игры в любом случае.

– Не очень большинство на Дальнем Востоке получалось?

– Не очень в целом по серии оно у нас идет. Постоянно работаем над этим. Ребята договариваются. Но и надо отдать должное: соперник здорово играет тоже, – сказал Юрий Бабенко.

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1 комментарий

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Волк16
скорее бы выкинули из команды это бабенко! с валлиуллой вместе желательно!!!
+4
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+4
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