Тренер «Ак Барса» Бабенко: «Нам надо быть готовыми к двум моделям игры «Адмирала». Думаю, картина не поменяется»

Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча плей-офф с « » (3-1 в серии).

– Думаю, что картина не поменяется. Нам надо быть готовыми к двум их моделям игры. Они могут сыграть как активно, так и немного пассивно. Будем настраиваться. Отталкиваемся от своей игры в любом случае.

– Не очень большинство на Дальнем Востоке получалось?

– Не очень в целом по серии оно у нас идет. Постоянно работаем над этим. Ребята договариваются. Но и надо отдать должное: соперник здорово играет тоже, – сказал .