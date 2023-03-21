Гендиректор минского «Динамо»: «Про Андрея Разина ничего сказать не могу. Переговоры не ведутся и не велись»

Теги возможные переходы Динамо Минск КХЛ Артем Каркоцкий Андрей Разин Крэйг Вудкрофт Хоккей

Гендиректор минского «Динамо» сообщил, что клуб не ведет переговоры с Андреем Разиным.

«Про Андрея Разина ничего сказать не могу. У нас действующий контракт с нынешним главным тренером [Крэйгом Вудкрофтом]. С другими специалистами переговоры не ведутся и не велись.

Конечно, мы общаемся с игроками по их будущему в команде. Все в рабочем режиме. Переговоры ведутся. В том числе с легионерами», – сообщил Артем Каркоцкий. 

Ранее стало известно, что специалист покинул «Северсталь», которую возглавлял с 2018 года. 

Андрей Разин: «Не тревожусь, что останусь без работы. Разговор по Минску был. Агент сказал, есть еще клубы, которые меня рассматривают»

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1 комментарий

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Igbin
А не поспешил ли Разин бежать из Северстали? Да еще делая громкие публичные заявления.
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