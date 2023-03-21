Гендиректор минского «Динамо»: «Про Андрея Разина ничего сказать не могу. Переговоры не ведутся и не велись»

Гендиректор минского « » сообщил, что клуб не ведет переговоры с Андреем Разиным.

«Про Андрея Разина ничего сказать не могу. У нас действующий контракт с нынешним главным тренером [ ]. С другими специалистами переговоры не ведутся и не велись.

Конечно, мы общаемся с игроками по их будущему в команде. Все в рабочем режиме. Переговоры ведутся. В том числе с легионерами», – сообщил Артем Каркоцкий.

Ранее стало известно, что специалист покинул «Северсталь», которую возглавлял с 2018 года.

Андрей Разин: «Не тревожусь, что останусь без работы. Разговор по Минску был. Агент сказал, есть еще клубы, которые меня рассматривают»