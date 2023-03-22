Андриевский возглавит минское «Динамо» («СЭ»)
Александр Андриевский станет главным тренером минского «Динамо».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», специалист заменит Крэйга Вудкрофта.
Напомним, Андриевский вошел в тренерский штаб Вудкрофта в минском «Динамо» в октябре 2022 года. Ранее специалист уже работал в клубе. Под его руководством «Динамо» выиграло Кубок Шпенглера-2009.
В Фонбет Чемпионате КХЛ Андриевский также был главным тренером в «Адмирале», «Сибири» и «Сочи».
Вудкрофт работает в «Динамо» с 2019 года. Канадец также руководил командой в сезоне-2016/17.
В нынешнем сезоне «Динамо» проиграло СКА (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф.
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