Андриевский возглавит минское «Динамо» («СЭ»)

станет главным тренером минского «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», специалист заменит .

Напомним, Андриевский вошел в тренерский штаб Вудкрофта в минском « » в октябре 2022 года. Ранее специалист уже работал в клубе. Под его руководством «Динамо» выиграло Кубок Шпенглера-2009.

В Фонбет Чемпионате КХЛ Андриевский также был главным тренером в «Адмирале», «Сибири» и «Сочи».

Вудкрофт работает в «Динамо» с 2019 года. Канадец также руководил командой в сезоне-2016/17.

В нынешнем сезоне «Динамо» проиграло СКА (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф.