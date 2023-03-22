Андриевский возглавит минское «Динамо» («СЭ»)

Теги Динамо Минск КХЛ Александр Андриевский Крэйг Вудкрофт Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Андриевский станет главным тренером минского «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», специалист заменит Крэйга Вудкрофта.

Напомним, Андриевский вошел в тренерский штаб Вудкрофта в минском «Динамо» в октябре 2022 года. Ранее специалист уже работал в клубе. Под его руководством «Динамо» выиграло Кубок Шпенглера-2009.

В Фонбет Чемпионате КХЛ Андриевский также был главным тренером в «Адмирале», «Сибири» и «Сочи». 

Вудкрофт работает в «Динамо» с 2019 года. Канадец также руководил командой в сезоне-2016/17.

В нынешнем сезоне «Динамо» проиграло СКА (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф.

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10 комментариев

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Знатный стахановец
Минск, к сожалению, не будет столь привлекательной командой. А жаль.
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Dragon10
Динамо станет ослабленной, набыченной версией Адмирала 🙂У Разина остаётся мало вариантов
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Denisque78
вроде Динамо Минск прилично выступили
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Александр Филиппов
Ответ Габорик
Видимо искали по принципу - главное чтобы лысый. Удобно гонять :)
Я Так на работе над начальниками шутил раньше. "Хватит лысого гонять?" Потом говорил что имею ввиду себя. )
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The next One
Ответ Илья През
занковец сильнее
Нет к сожалению.
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Илья През
Ответ The next One
В чем смысл он же слабее Вудкрофта да и в принципе наверное любой беларусский тренер на данный момент слабее.
занковец сильнее
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The next One
В чем смысл он же слабее Вудкрофта да и в принципе наверное любой беларусский тренер на данный момент слабее.
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Саша Чугунков
Да ну на....((((( охренеть поменяли
+3
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+3
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master_of_dzen
Максимально упрямый тренер...
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Габорик
Видимо искали по принципу - главное чтобы лысый. Удобно гонять :)
+4
0
+4
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