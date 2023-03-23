Ротенберг против увеличения длительности сезона КХЛ: «Сейчас лучше ничего не ломать»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг календарь Хоккей

Роман Ротенберг не считает, что нужно продлевать сезон КХЛ.

Ранее каждый клуб проводил 56 матчей в регулярке, с сезона‑2022/23 их количество увеличилось до 68.

– Этот сезон КХЛ получается на редкость интересным. И все начали говорить о том, что в будущем нам нужно играть в хоккей до конца мая, чтобы зацепить как можно больше классных игр. Как это сделать?

– Есть много нюансов, и нельзя смотреть только на продление сезона. Не забывайте, что у нас выступает много иностранцев – тех же канадцев, которые выступают за сборную.

И мы все должны находиться в равных условиях. С точки зрения того же допинг‑контроля. Сейчас, например, РУСАДА проверяет всех наших игроков, а вот иностранцев не проверяет, потому что не имеет такого права.

Вот представьте, что клуб КХЛ вышел во второй раунд Кубка Гагарина. А оттуда вызовут иностранцев в сборную. Это будет очень плохо, в первую очередь, для нашей лиги. Так что нужно учитывать все факторы.

В российском хоккее есть свои традиции, например, предсезонка. В моем понимании это очень важная часть. В первую очередь, чтобы избежать травм. Поэтому нужно серьезно подготовить ребят. И на сегодняшний день у нас все правильно.

– То есть сезон КХЛ надо завершать не позже 30 апреля?

– Мы можем что‑то изменить, когда будет другое решение – например, перенесут чемпионат мира на июнь – тогда все окажутся в одной лодке, и у нас будет совсем другой подход. Сейчас много популизма, самых разных мнений. Но я считаю, у нас все правильно.

Конечно, например, можно увеличить количество матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Но это не должно идти в ущерб самим игрокам. Нужно думать о хоккеистах, как у них проходит восстановление. А сейчас у нас – 68 матчей на клуб в чемпионате. И в моем понимании это максимальное количество, потому что я знаю, насколько это тяжело.

Я как главный тренер скажу вам, что мы живем командой и практически не видим свои семьи. С трудом находим отдых между матчами, не успеваем даже домой заехать. Скажу вам с позиции игроков: поверьте, это очень большая работа, большой труд. И сейчас лучше ничего не ломать, – сказал главный тренер СКА.

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16 комментариев

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Dragon10
Можете закидать камнями, но в данном конкретном случае, вынужден согласиться с йозе. Хотя бы 68 оставили. КХЛ - зависимая от всех лига, и нагибают её кому не лень, иностранцы, мажоры, ФХР и далее. В сборные будут отпускать, хотим мы того или нет, если реально смотреть на вопрос, нет возможности продлить сезон. Хотелось бы конечно смотреть сильную, независимую окупаемую лигу, но пока как то так. Поэтому и совмещено у нас все, включая несколько должностей в федерации, лиге и клубе. К сожалению
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5kywn5cddd
Снова Канадцы 😂😂😂
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antistar-Z
Опухоль. Просто опухоль на нашем хоккее…
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Космический Котик
Ответ Вадим Абдуллин
Смысл такой вопрос задавать главному тренеру СКА? Это нужно с людьми из верхушки обсуждать, посоветовал бы задать этот вопрос вице-президенту СКА. Уверен, он бы поспорил с этим тренером
Тогда уж лучше заместителю председателя правления Континентальной хоккейной лиги )
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Marienburg
Ответ Дмитрий Прокуда
Мне импонировал Ска,когда там был Быков..,даже Значок....,но когда явился этот ,,самопровозглашенец",мне хочется,чтоб их размазывали по бортом,обыгрывали в пух и прах,ну и вообще....., ,,системность этого клуба загоняет всю кхл в такое стойло,откуда очень трудно выбираться и на что то надеяться клубам с другим бюджетом
Клубам с "другим бюджетом" трудно на что-то надеяться в любой лиге
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HockeyMan
Как же достал Рома со своими Канадцами )))
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Max Bochkov
Завистливый мажор Йозе скорей удавится, чем согласится с Ларионовым хоть в каком-либо вопросе. Назло таксистам будет платить за проезд, но ходить пешком и уши морозить...
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Дмитрий Прокуда
Мне импонировал Ска,когда там был Быков..,даже Значок....,но когда явился этот ,,самопровозглашенец",мне хочется,чтоб их размазывали по бортом,обыгрывали в пух и прах,ну и вообще....., ,,системность этого клуба загоняет всю кхл в такое стойло,откуда очень трудно выбираться и на что то надеяться клубам с другим бюджетом
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Рамазан Сарвардинов
в нхл команды играет по 82 матча ним не тяжело
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viktorpavlov70
Интересно, сколько у нас выступает канадцев, которые выступают за сборную? И как отсутствие у них допинг-контроля может помешать продлить сезон до конца мая? И что может помешать провести полноценную предсезонку при продлении сезона? Какая же каша у него в голове.
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йозе марино
ну конечно, если увеличат количество матчей придеться ещё больше раздувать состав, красть игроков, а красть то уже некого, ещё парочку фармов в кхл...не ненадо мне)
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Дмитрий Прокуда
Это что за челы в нашем хоккее?на нас откровенно кладут,а мы в ущерб себе(!!) ДОЛЖНЫ ПОД НИХ ПОДСТРАИВАТЬСЯ?,доколе все это прозападное,будет решать-как нам жить,играть в хоккей и т.д.?
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ЧакЧак
Маэстро !
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Вадим Абдуллин
Смысл такой вопрос задавать главному тренеру СКА? Это нужно с людьми из верхушки обсуждать, посоветовал бы задать этот вопрос вице-президенту СКА. Уверен, он бы поспорил с этим тренером
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Дима Миронов
эй Ромке надо в Мае на отдых лететь,вы ещё тут хоккей собрались играть
+8
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Russ Ivan
...И мы все должны находиться в равных условиях...
Все равны, но кто-то ровнее, верно, Рома?
+13
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