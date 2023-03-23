Ротенберг против увеличения длительности сезона КХЛ: «Сейчас лучше ничего не ломать»

не считает, что нужно продлевать сезон .

Ранее каждый клуб проводил 56 матчей в регулярке, с сезона‑2022/23 их количество увеличилось до 68.

– Этот сезон КХЛ получается на редкость интересным. И все начали говорить о том, что в будущем нам нужно играть в хоккей до конца мая, чтобы зацепить как можно больше классных игр. Как это сделать?

– Есть много нюансов, и нельзя смотреть только на продление сезона. Не забывайте, что у нас выступает много иностранцев – тех же канадцев, которые выступают за сборную.

И мы все должны находиться в равных условиях. С точки зрения того же допинг‑контроля. Сейчас, например, РУСАДА проверяет всех наших игроков, а вот иностранцев не проверяет, потому что не имеет такого права.

Вот представьте, что клуб КХЛ вышел во второй раунд Кубка Гагарина. А оттуда вызовут иностранцев в сборную. Это будет очень плохо, в первую очередь, для нашей лиги. Так что нужно учитывать все факторы.

В российском хоккее есть свои традиции, например, предсезонка. В моем понимании это очень важная часть. В первую очередь, чтобы избежать травм. Поэтому нужно серьезно подготовить ребят. И на сегодняшний день у нас все правильно.

– То есть сезон КХЛ надо завершать не позже 30 апреля?

– Мы можем что‑то изменить, когда будет другое решение – например, перенесут чемпионат мира на июнь – тогда все окажутся в одной лодке, и у нас будет совсем другой подход. Сейчас много популизма, самых разных мнений. Но я считаю, у нас все правильно.

Конечно, например, можно увеличить количество матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Но это не должно идти в ущерб самим игрокам. Нужно думать о хоккеистах, как у них проходит восстановление. А сейчас у нас – 68 матчей на клуб в чемпионате. И в моем понимании это максимальное количество, потому что я знаю, насколько это тяжело.

Я как главный тренер скажу вам, что мы живем командой и практически не видим свои семьи. С трудом находим отдых между матчами, не успеваем даже домой заехать. Скажу вам с позиции игроков: поверьте, это очень большая работа, большой труд. И сейчас лучше ничего не ломать, – сказал главный тренер .