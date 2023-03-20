Панарин – 6-й игрок в истории, набравший 80+ очков в 3+ сезонах в составе «Рейнджерс»

достиг отметки в 80 очков за сезон в 3-й раз в составе «Рейнджерс».

Нападающий набрал 3 (1+2) балла в матче с «Нэшвиллом» (7:0).

Теперь на его счету 80 (23+57) очков в 70 матчах текущего чемпионата .

Панарин стал 6-м игроком в истории « », достигшим этой отметки в 3 или более сезонах в составе клуба.

Ранее это также удалось (5 сезонов), Роду Жильберу (4), Энди Батгейту (3), Жану Рателю (3) и (3).