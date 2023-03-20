Панарин – 6-й игрок в истории, набравший 80+ очков в 3+ сезонах в составе «Рейнджерс»
Артемий Панарин достиг отметки в 80 очков за сезон в 3-й раз в составе «Рейнджерс».
Нападающий набрал 3 (1+2) балла в матче с «Нэшвиллом» (7:0).
Теперь на его счету 80 (23+57) очков в 70 матчах текущего чемпионата НХЛ.
Панарин стал 6-м игроком в истории «Рейнджерс», достигшим этой отметки в 3 или более сезонах в составе клуба.
Ранее это также удалось Марку Мессье (5 сезонов), Роду Жильберу (4), Энди Батгейту (3), Жану Рателю (3) и Брайану Личу (3).
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