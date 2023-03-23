Майоров считает успешным дебютный сезон Ларионова с «Торпедо»: «Тем более опыта работы с клубом у него не было»

Теги Торпедо Игорь Ларионов Борис Майоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Борис Майоров считает успешным дебютный сезон Игоря Ларионова во главе «Торпедо».

«Торпедо» под руководством Ларионова заняло 4-е место в Западной конференции. В плей-офф сначала прошли московское «Динамо» (4-2), а затем уступили СКА (0-4).

– Я еще перед началом плей‑офф говорил, что первый раунд «Торпедо» пройдет, а вот второй – вряд ли. Правда, тогда еще не было известно, что они встретятся на старте Кубка Гагарина с московским «Динамо».

Но нижегородцы и их обыграли. Хотя «Динамо» в этом сезоне тоже ничего особого из себя не представляет. Там дисциплина и работа, а мастерства особого нет.

– И все же для «Торпедо» выход во второй раунд и равная борьба в нем со СКА – успех?

– Конечно. Тем более опыта работы с клубной командой у Ларионова не было. Сейчас просто модно стало – приглашать в клубы именитых в прошлом игроков. В ЦСКА – Федорова, в «Торпедо» – Ларионова, в «Спартак» – Жамнова. А это непростое дело, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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Кеша
Логичный результат. СКА объективно сильнее и опытнее. Но тот опыт Ларионова полученный в первом его чемпионате в качестве тренера и опыт молодых пацанов и в целом команды даст результат в следующем сезоне однозначно и в этом сомнений нет . Многие любители хоккея со всех регионов страны болели не против команды Брагина , Зубова , Лещева , Шафранова и Корешкова , болели не против игроков СКА, собранных со всей страны , а болели , именно , за Нижегородское Торпедо - команду Игоря Ларионова ! Удачи в следующем сезоне . Будем брать реванш . С уважением , болельщик Динамо .
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