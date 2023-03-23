Майоров считает успешным дебютный сезон Ларионова с «Торпедо»: «Тем более опыта работы с клубом у него не было»

Борис Майоров считает успешным дебютный сезон Игоря Ларионова во главе «Торпедо».

«Торпедо» под руководством Ларионова заняло 4-е место в Западной конференции. В плей-офф сначала прошли московское «Динамо» (4-2), а затем уступили СКА (0-4).

– Я еще перед началом плей‑офф говорил, что первый раунд «Торпедо» пройдет, а вот второй – вряд ли. Правда, тогда еще не было известно, что они встретятся на старте Кубка Гагарина с московским «Динамо».

Но нижегородцы и их обыграли. Хотя «Динамо» в этом сезоне тоже ничего особого из себя не представляет. Там дисциплина и работа, а мастерства особого нет.

– И все же для «Торпедо» выход во второй раунд и равная борьба в нем со СКА – успех?

– Конечно. Тем более опыта работы с клубной командой у Ларионова не было. Сейчас просто модно стало – приглашать в клубы именитых в прошлом игроков. В ЦСКА – Федорова, в «Торпедо» – Ларионова, в «Спартак» – Жамнова. А это непростое дело, – заявил двукратный олимпийский чемпион.