Борис Майоров: «Не думаю, что финны продолжат играть на ЧМ так же удачно. Многие их хоккеисты выступали в КХЛ, это было солидным подспорьем. Теперь этого нет»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Финляндии по хоккею НХЛ чемпионат Финляндии Борис Майоров КХЛ ЧМ по хоккею Матч ТВ деньги Хоккей

Борис Майоров заявил, что без сборной России страдает имидж ИИХФ и падает уровень хоккея.

Ранее появилась информация о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на ЧМ. При этом Чехия, Финляндия, Швеция и страны Балтии выступают против.

– Международная федерация фехтования уже объявила о том, что допустит российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Значит, лед тронулся. Будем надеяться, что и ИИХФ пойдет по этому пути.

Я-то надеялся, что нас уже в этом году допустят к участию в чемпионате мира. Если сравнить ИИХФ без сборной России с человеческим организмом, то это словно у человека какой-то важный орган удалили. Конечно, человек при этом болеет, чувствует себя неудобно, он сам хочет все вернуть на круги своя. Именно так себя сейчас чувствует и ИИХФ. Ведь без сборной России страдает ее имидж, падает уровень хоккея.

– Вы имеете в виду отсутствие нашей команды на международных турнирах?

– Не только. Я, например, не думаю, что финны продолжат выступать на ЧМ так же удачно. Ведь для них очень солидным подспорьем было то, что многие игроки их сборной выступали в КХЛ. Ведь наш чемпионат гораздо сильнее, чем финский. А теперь этого нет.

– Кроме имиджа ИИХФ еще и финансово страдает от отсутствия России на ЧМ?

– Конечно. Сейчас же только ленивый не думает о том, как бы заработать. С какой стороны ни посмотри, убирать российский хоккей с международной арены – это удар по ИИХФ.

У нас же 70 человек играет в НХЛ. Причем среди них есть звезды с мировыми именами. И все они готовы приезжать в сборную на ЧМ. Кто еще из хоккейных держав может этим похвастать? А ведь само присутствие звезд такого уровня на турнире поднимает его статус, привлекает зрителей и спонсоров, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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12 комментариев

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ros80
Ответ dmitrysomov
У Швейцарии были все деньги мира и 100 мирных лет, чтобы раскрутить свою Лигу. Ну, уж во всяком случае 70. У нас же Лига в младенческом возрасте, и уже чуть ли не лучшая в Европе. Если не произойдёт новых потрясений, через 20 лет КХЛ будет немногим слабже НХЛ.
Да- да, вот великую хоккейную державу Германию обойдем и приблизимся еще на шаг к сильнейшей лиге Европы ))
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zakirshah
Прав Майоров
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dmitrysomov
Ответ ros80
Ведь наш чемпионат гораздо сильнее, чем финский.- был. Где сейчас играют умарки- хартикайнены, в Швейцарии?, вот там лига и сильнее
У Швейцарии были все деньги мира и 100 мирных лет, чтобы раскрутить свою Лигу. Ну, уж во всяком случае 70. У нас же Лига в младенческом возрасте, и уже чуть ли не лучшая в Европе. Если не произойдёт новых потрясений, через 20 лет КХЛ будет немногим слабже НХЛ.
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Andrew Petrov
финнская школа хоккея сейчас лучшая после сев,америки и точно не хуже нашей,это самый неудобный соперник последние лет 20+
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R-WRashid
По такой логике сборная России должна быть бессменным чемпионом мира или как минимум играть в каждом финале.
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Алекс Грэй
Когда сборная России из игроков КХЛ, без НХЛовцев, сможет показать яркую игру и выиграть ЧМ? Зачем нам говорить о финах, если проблем у себя выше крыши.
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Кавабунга Шреддоголовый
А у финнов новых игроков не появляется больше, да? Они будут играть этими, пока они от старости не помрут? У них есть игроки, которые в других европейских чемпионатах играют, в НХЛ есть игроки. Они умеют правильно распорядиться имеющимся составом, а красная телега только понты кидает эффектно
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Алекс Грэй
Ответ Silky Mitts
Посмотрел ради интереса состав финнов на ЧМ-2021. 7 из 26 игроков играли в КХЛ и только двое приехали из НХЛ, все остальные из евролиг. Дошли до финала. А хвалёная красная машина со всеми звёздами мирового уровня и 9 игроками из НХЛ вылетела ещё до медального раунда. Может пора снять корону?
Вы что, что бы прославленные ветераны, начали говорить правду, это же выстрел себе в голову.
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slipar
Кстати, у нас и ген.менеджер - это гражданин Финляндии Ротенберг ☝🏻
+3
-1
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Silky Mitts
Посмотрел ради интереса состав финнов на ЧМ-2021. 7 из 26 игроков играли в КХЛ и только двое приехали из НХЛ, все остальные из евролиг. Дошли до финала.
А хвалёная красная машина со всеми звёздами мирового уровня и 9 игроками из НХЛ вылетела ещё до медального раунда. Может пора снять корону?
+10
-1
+9
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ros80
Ведь наш чемпионат гораздо сильнее, чем финский.- был. Где сейчас играют умарки- хартикайнены, в Швейцарии?, вот там лига и сильнее
+3
-1
+2
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Сергей Кузнецов
Эти мощные сборные Эстонии и Литвы против!! Авангард мирового хоккея...законодатели мод!
0
-4
-4
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