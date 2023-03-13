Борис Майоров: «Не думаю, что финны продолжат играть на ЧМ так же удачно. Многие их хоккеисты выступали в КХЛ, это было солидным подспорьем. Теперь этого нет»

заявил, что без сборной России страдает имидж ИИХФ и падает уровень хоккея.

Ранее появилась информация о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на ЧМ. При этом Чехия, , Швеция и страны Балтии выступают против.

– Международная федерация фехтования уже объявила о том, что допустит российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Значит, лед тронулся. Будем надеяться, что и пойдет по этому пути.

Я-то надеялся, что нас уже в этом году допустят к участию в чемпионате мира. Если сравнить ИИХФ без сборной России с человеческим организмом, то это словно у человека какой-то важный орган удалили. Конечно, человек при этом болеет, чувствует себя неудобно, он сам хочет все вернуть на круги своя. Именно так себя сейчас чувствует и ИИХФ. Ведь без сборной России страдает ее имидж, падает уровень хоккея.

– Вы имеете в виду отсутствие нашей команды на международных турнирах?

– Не только. Я, например, не думаю, что финны продолжат выступать на ЧМ так же удачно. Ведь для них очень солидным подспорьем было то, что многие игроки их сборной выступали в . Ведь наш чемпионат гораздо сильнее, чем финский. А теперь этого нет.

– Кроме имиджа ИИХФ еще и финансово страдает от отсутствия России на ЧМ?

– Конечно. Сейчас же только ленивый не думает о том, как бы заработать. С какой стороны ни посмотри, убирать российский хоккей с международной арены – это удар по ИИХФ.

У нас же 70 человек играет в . Причем среди них есть звезды с мировыми именами. И все они готовы приезжать в сборную на ЧМ. Кто еще из хоккейных держав может этим похвастать? А ведь само присутствие звезд такого уровня на турнире поднимает его статус, привлекает зрителей и спонсоров, – заявил двукратный олимпийский чемпион.