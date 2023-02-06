Буре про орден Александра Невского: «Будем дальше стараться во благо страны. Надеюсь, добьемся возвращения России на международную арену»
Павел Буре прокомментировал присуждение ему ордена Александра Невского.
Как сообщается в указе президента РФ Владимира Путина, Буре награжден за обеспечение успешной подготовки спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Это огромная честь, когда тебя награждают любым орденом. Тем более, когда это орден Александра Невского.
Будем дальше работать и стараться во благо нашей страны, российского хоккея.
Буду и дальше трудиться в Международной федерации хоккея, как и в последние годы, представляя интересы нашей страны.
Надеюсь, что мы добьемся возвращения сборной России на международную арену», – сказал специальный представитель ФХР по международным делам.
9 комментариев