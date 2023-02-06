Буре про орден Александра Невского: «Будем дальше стараться во благо страны. Надеюсь, добьемся возвращения России на международную арену»

Теги ФХР Сборная России по хоккею НХЛ Павел Буре КХЛ Матч ТВ Хоккей

Павел Буре прокомментировал присуждение ему ордена Александра Невского.

Как сообщается в указе президента РФ Владимира Путина, Буре награжден за обеспечение успешной подготовки спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Это огромная честь, когда тебя награждают любым орденом. Тем более, когда это орден Александра Невского.

Будем дальше работать и стараться во благо нашей страны, российского хоккея.

Буду и дальше трудиться в Международной федерации хоккея, как и в последние годы, представляя интересы нашей страны.

Надеюсь, что мы добьемся возвращения сборной России на международную арену», – сказал специальный представитель ФХР по международным делам.

9 комментариев

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Олег Кузнецов
Ответ Mechel**
Буре превратился в ручную мартышку
Паша-отходи в сторону, не нужен тебе этот режим, даже с орденами .Останься просто человеком.
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Пылесос
Да ясно, что дали ему за то, что в Ночнушке забивал меньше царя.
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Дмитрий Пузырёв
Нет, я бы понял, если бы дали этот высокий орден за спортивную карьеру, но в качестве чиновника её получить... Никак как обесценивать эту награду решили. Это грустно на самом деле.
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Iuasamotu
Страну отключили от всех международных соревнований, но Буре это только радует и вселяет надежду
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Сергей Ветродуев
Орден своей страны - большая честь. Поздравляю!
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and-ratnik
Лучше бы промолчал, но журналисты, видать, достали.
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Mechel**
Буре превратился в ручную мартышку
+7
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Mechel**
Буре превратился в ручную мартышку
+3
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Алексей Каракорум
Похоже запас значков расчехлили. Надо было сразу героя всем давать не знаю чего мелочатся.
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