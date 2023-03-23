59,3% игроков НХЛ назвали Макара лучшим защитником, Хедман – 2-й

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Хоккеисты НХЛ считают Кэйла Макара лучшим защитником.

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос и задала респондентам следующий вопрос: «Кто лучший защитник?».

Первое место в этой категории занял Кэйл Макар из «Колорадо», получивший 63,9% голосов.

На второй строчке расположился Виктор Хедман из «Тампы» – за него проголосовали 11,4% опрошенных.

Третьим стал Роман Йоси из «Нэшвилла», за которого свои голоса отдали 6%.

Четвертое место занял защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон (3,3%), пятое с 2% разделили Адам Фокс («Рейнджерс») и Расмус Далин («Баффало»).

В общей сложности в опросе приняли участие 615 человек.

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1 комментарий

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Никита Гарин
Здесь, как и в футболе, больше смотрят на цифры. Макар и Виктор набирают исправно много баллов, вот и называют их. Потому что именно по защитным действиям и характеристикам есть посильнее ребята, по моему мнению, опять же
+3
0
+3
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