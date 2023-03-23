59,3% игроков НХЛ назвали Макара лучшим защитником, Хедман – 2-й

Хоккеисты НХЛ считают лучшим защитником.

игроков лиги (NHLPA) провела опрос и задала респондентам следующий вопрос: «Кто лучший защитник?».

Первое место в этой категории занял Кэйл Макар из « », получивший 63,9% голосов.

На второй строчке расположился из « » – за него проголосовали 11,4% опрошенных.

Третьим стал Роман Йоси из «Нэшвилла», за которого свои голоса отдали 6%.

Четвертое место занял защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон (3,3%), пятое с 2% разделили Адам Фокс («Рейнджерс») и Расмус Далин («Баффало»).

В общей сложности в опросе приняли участие 615 человек.