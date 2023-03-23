Глава ИИХФ об отстранении России и Беларуси: «Давление отовсюду. Но это никак не влияет на наше решение»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф рассказал о давлении на ИИХФ при принятии решения касательно России и Беларуси.

Национальные команды не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/24.

«Давление отовсюду. Некоторые, чтобы вернуть Россию и Беларусь, некоторые, чтобы играть без них. Но это никак не влияет на наше решение.

Единственный вопрос, на который должна ответить ИИХФ: «Возможно ли организовать в условиях безопасности с Россией и Беларусью чемпионат мира в Праге, Швеции, США и Финляндии?» Мы сказали «нет» – слишком рано», – сказал президент ИИХФ.

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6 комментариев

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ТимТалер
Ответ Сергей Кот
взрыв газовой трубы-полностью безопасен и экологичен.
Скажите это рыбкам и тюленям которые хорошо подышали смесью метана, пропана и бутана))
+4
0
+4
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Сергей Кот
Ответ Евгений Мешков
да это левая отмаза , обычная бюрократическая дичь
да это понятно, просто хотелось бы все таки по ней уточнения
+2
0
+2
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Евгений Мешков
Ответ Сергей Кот
а что за проблемы с безопасностью могут быть? и главное, с чьей безопасностью?
да это левая отмаза , обычная бюрократическая дичь
+3
0
+3
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Сергей Кот
Ответ ТимТалер
То есть взрывать Северный Поток в Европе можно, хоккей играть нельзя. Опасно )
взрыв газовой трубы-полностью безопасен и экологичен.
+2
-2
0
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Сергей Кот
а что за проблемы с безопасностью могут быть? и главное, с чьей безопасностью?
+8
0
+8
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ТимТалер
То есть взрывать Северный Поток в Европе можно, хоккей играть нельзя. Опасно )
+12
0
+12
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