Глава ИИХФ об отстранении России и Беларуси: «Давление отовсюду. Но это никак не влияет на наше решение»

Люк Тардиф рассказал о давлении на ИИХФ при принятии решения касательно России и .

Национальные команды не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/24.

«Давление отовсюду. Некоторые, чтобы вернуть Россию и Беларусь, некоторые, чтобы играть без них. Но это никак не влияет на наше решение.

Единственный вопрос, на который должна ответить ИИХФ: «Возможно ли организовать в условиях безопасности с Россией и Беларусью чемпионат мира в Праге, Швеции, США и Финляндии?» Мы сказали «нет» – слишком рано», – сказал президент .