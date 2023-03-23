Каменский о решении ИИХФ: «Они пилят сук под собой. Без сборной России все их международные игры не имеют полноценного зрелища»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Валерий Каменский ЧМ по хоккею Спорт-Экспресс Хоккей

Валерий Каменский прокомментировал продление отстранения России от турниров.

Национальные команды России не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/24.

«Они пилят сук под собой. Я считаю, что без сборной России все их международные игры не имеют полноценного зрелища.

Когда нашу сборную допустят? Я не могу сказать. Хотелось, чтобы справедливость восторжествовала.

Товарищеские игры с дружественными странами? Обязательно. Мы будем проводить матчи во всех возрастах», – сказал вице-президент по развитию КХЛ.

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1 комментарий

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RoleX
Ну с точки зрения зрелища - хз. Чехия, Швеция, Финляндия, США, Канада - если посмотреть какие игроки освобождаются для ЧМ из команд, не попадающих в плэй-офф НХЛ - зрелища может быть предостаточно
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