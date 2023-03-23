Каменский о решении ИИХФ: «Они пилят сук под собой. Без сборной России все их международные игры не имеют полноценного зрелища»
Валерий Каменский прокомментировал продление отстранения России от турниров.
Национальные команды России не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/24.
«Они пилят сук под собой. Я считаю, что без сборной России все их международные игры не имеют полноценного зрелища.
Когда нашу сборную допустят? Я не могу сказать. Хотелось, чтобы справедливость восторжествовала.
Товарищеские игры с дружественными странами? Обязательно. Мы будем проводить матчи во всех возрастах», – сказал вице-президент по развитию КХЛ.
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