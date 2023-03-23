Ларионов о мысли сыграть по счету при 3:1: «Сушить, оборона – не то, что «Торпедо» хочет. Не уйдем от игры, приносящей радость болельщикам по всей стране»

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Игорь Ларионов заявил, что «Торпедо» продолжит настаивать на комбинационном хоккее.

Нижегородская команда проиграла СКА со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

По ходу третьего периода четвертого матча «Торпедо» выигрывало 3:1, но уступило 3:5.

– Не было ли мысли сыграть по счету при 3:1?

– Понимаете, закрываться в таких матчах, может быть, был смысл. Но мы все-таки идем по другому пути, где эта команда получает колоссальный опыт тех поражений, которые мы получили в этой серии.

Что бы нам это дало? Мы потеряли Кручинина и Воронина по ходу матча. У нас вся игра заточена на то, чтобы искать счастье у ворот соперника.

Такие моменты, когда мы говорим сыграть попроще, у нас ведь молодая защита, которая не знает, что такое простота.

Мы старались донести до ребят, что эта игра не отличается от другой игры. Сушить и играть от обороны – это не то, что мы хотим на данный момент.

Позднее они будут способны делать такие вещи. В любом случае отыграть практически 80 матчей – это большой шаг для парней. И мы не могли просить большего.

Игра в обороне, как говорят, выигрывает чемпионаты, так что мы будем смотреть и анализировать, где мы можем найти баланс опыта и молодости, где можем сыграть консервативно.

Но от той игры, которая приносит радость болельщикам по всей стране, мы не уйдем, – сказал главный тренер «Торпедо».

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1 комментарий

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Aleksey Kuzmin
Спасибо за сезон. Было приятно и интересно смотреть на эту команду
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