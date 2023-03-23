Ларионов о мысли сыграть по счету при 3:1: «Сушить, оборона – не то, что «Торпедо» хочет. Не уйдем от игры, приносящей радость болельщикам по всей стране»
Игорь Ларионов заявил, что «Торпедо» продолжит настаивать на комбинационном хоккее.
Нижегородская команда проиграла СКА со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
По ходу третьего периода четвертого матча «Торпедо» выигрывало 3:1, но уступило 3:5.
– Не было ли мысли сыграть по счету при 3:1?
– Понимаете, закрываться в таких матчах, может быть, был смысл. Но мы все-таки идем по другому пути, где эта команда получает колоссальный опыт тех поражений, которые мы получили в этой серии.
Что бы нам это дало? Мы потеряли Кручинина и Воронина по ходу матча. У нас вся игра заточена на то, чтобы искать счастье у ворот соперника.
Такие моменты, когда мы говорим сыграть попроще, у нас ведь молодая защита, которая не знает, что такое простота.
Мы старались донести до ребят, что эта игра не отличается от другой игры. Сушить и играть от обороны – это не то, что мы хотим на данный момент.
Позднее они будут способны делать такие вещи. В любом случае отыграть практически 80 матчей – это большой шаг для парней. И мы не могли просить большего.
Игра в обороне, как говорят, выигрывает чемпионаты, так что мы будем смотреть и анализировать, где мы можем найти баланс опыта и молодости, где можем сыграть консервативно.
Но от той игры, которая приносит радость болельщикам по всей стране, мы не уйдем, – сказал главный тренер «Торпедо».
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